Jak Gunsport přežil smrt vlastní platformy

Potenciálu streamovaného hraní můžeme věřit a domnívat se, že jen nenazrál ten správný čas, nebo celé řešení považovat za méněcennou záležitost a odsuzovat ho, ale faktem v tuto chvíli zůstává jedno: Stadia je mrtvá. Google službu kvůli nezájmu spotřebitelů ukončil s platností od 18. ledna a stejným dnem také přestaly existovat její exkluzivní tituly.

Ale ne všechny! Tvůrcům se samozřejmě nelíbí, že by se jejich práce a úsilí měly jen tak lusknutím prstů vypařit ze světa a spřádají různé plány – většinou chystají port původně exkluzivních her na jiné platformy a podobně.

Se řešením hodným starořecké generálské smetánky se vytasili vývojáři ze studia Necrosoft Games. Ti pro Stadii v roce 2020 vydali kyberpunkový volejbal plný zbraní a lehké anime stylizace Gunsport. Jak se shodla většina z nízkého počtu uživatelů platformy, byla to docela dobrá zábava. O čemž se nyní můžeme přesvědčit, protože tvůrci odmítli své dílo zaříznout nadobro a propašovali ho na Steam.

Na konzolích i počítačích totiž nedávno vyšlo pokračování, Hyper Gunsport, které vývojáři proměnili v pomyslného trojského koně. Stačí hru vlastnit na Steamu, přihlásit se v jejím nastavení do „bety“ pomocí klíče „OriginalGunsport“ (bez uvozovek) et voilà, máte přístup k původnímu Gunsportu. Čiročirá elegance.

Pokud vám textový postup nestačí a chcete názornou ukázku, jak postupovat, stačí zhlédnout video přímo od tvůrců:

Stadia is shutting down tomorrow. This means all exclusives, like the original Gunsport, will blink out of existence. But!! Since we care about game preservation we've made an offline version of Gunsport available in the Steam version of Hyper Gunsport, through the beta channel. pic.twitter.com/AeyR7fDBcs