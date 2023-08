Italové kupují 100% podíl v brněnském studiu InGame stojícím za Crime Boss: Rockay City

21. 8. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Brněnské InGame Studios kompletně ovládl italský vydavatel Digital Bros. Ten doposud ve firmě vlastnil šedesátiprocentní podíl. Zbylých čtyřicet procent odkoupil od švédského investora Varvtre. Debutem českého studia, kterému šéfuje známý vývojář Jarek Kolář, je letos vydaná vloupačková roguelite Crime Boss: Rockay City. Informaci přinesl deník E15.

Digital Bros sdružují pod značkou 505 Games studia, která stojí za hrami jako Assetto Corsa, Ghostrunner nebo třeba Puzzle Quest. InGame se tak ocitají v úctyhodné společnosti dalších AA vývojářských týmů, a to je ideální příležitost se blíže podívat na to, co se vlastně v brněnském kolektivu do budoucna chystá. Crime Boss: Rockay City totiž podle naší recenze dopadl neslavně a nezachránil jej ani pestrý ansámbl hollywoodských herců ze stříbrného plátna, InGame Studios ale péči o svou prvotinu nevzdávají.

zdroj: Foto: Se svolením InGame Studios

Od exkluzivního vydání v obchodě Epic Games se roguelite střílečka podívala i na konzole PS5 a Xbox Series X/S. Ke cti vývojářům slouží, že na hře stále pracují a vydávají velké aktualizace, které radikálně přepracovávají herní mechanismy a přidávají nový obsah.

Například v posledním patchi s číslovkou 2.0 policie začala úměrně reagovat na vaši agresivitu: Brutálnější přístup k vykrádání bank vyvolá i brutálnější odvetu. Přibylo nové prostředí, úpravy obtížnosti, systému respektu a samozřejmě zmizel celý zástup bugů. Nový dodatečný obsah by do hry měl přibývat až do druhého kvartálu příštího roku. Bezplatné aktualizace budou v Crime Boss: Rockay City střídat placená DLC.