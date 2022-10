Informace o novém dílu Need for Speed unikly před oficiálním odhalením

6. 10. 2022 12:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už včera jsme vás informovali o tom, že vydavatelství EA láká na odhalení nového dílu série Need for Speed, který vzniká ve studiu Criterion Games. Představení nové hry je naplánováno na dnešní 17. hodinu našeho času, jak už to ale bývá, ani novému přírůstku v závodní sérii se nevyhnul únik informací v předstihu.

Tentokrát lační fanoušci objevili indicie na webu japonského prodejce Neowing. Podle něj má hra vyjít v prosinci, jedinou zveřejněnou platformou je PlayStation 5, dá se ale očekávat, že hra vyjde i na PC a současných Xboxech. Otázka se tedy vznáší jen nad minulou generací.

Podle zveřejněných screenshotů by nový díl závodní série měl nést podtitul Unbound, na první pohled ovšem upoutá především kombinace realistické grafiky vozů a prostředí s animovanými cel-shadovanými postavami a některými efekty, jako je dvourozměrný kouř z výfuku.

Strojově přeložený popis titulu hovoří o tom, že hra nabídne zbrusu nový výtvarný styl, který kombinuje moderní pouliční umění s těmi nejvíc realisticky zpracovanými vozidly v historii značky. Důležitou součástí zážitku má být předvádění nejrůznějších stylových doplňků, ať už se to týká oblečení vašeho avatara, anebo tuningu vozidla. Doufejme, že vývojáři z Criterionu kladli důraz hlavně na zábavné ježdění, z popisu to totiž zatím vypadá, že velký prostor bude mít omáčka okolo - mimo jiné se ve hře má objevit rapper A$AP Rocky.

Úplně jasno budeme mít už dnes večer. Série Need for Speed existuje už dlouhých 28 let, první díl vyšel v roce 1994. Dosud poslední tři díly série mělo na svědomí již rozpuštěné studio Ghost Games, na novém pokračování pracují s Criterionem i vývojáři z Codemasters Cheshire.