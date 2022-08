Indonéští vývojáři odkládají hru kvůli „predátorským praktikám“ britského vydavatele

25. 8. 2022 18:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Indonéské studio Mojiken již dlouhých sedm let pracuje na adventuře A Space for the Unbound, kterou jste si poprvé mohli vyzkoušet v demoverzi před dvěma a půl roky a jejíž prolog je stále dostupný na Steamu. Já tak učinil a dostalo se mi krásného, emotivního zážitku točícího se okolo životů dospívajících středoškoláků v 90. letech kdesi na indonéském předměstí.

Přiznám se, že jsem na hru úplně zapomněl a mrzí mě, v jakých souvislostech se mně i celému světu připomněla. Tvůrci se totiž i se svým indonéským vydavatelstvím Toge Productions, které je zároveň tvůrčím studiem hry Coffee Talk, vydali na Twitter, kde svým fanouškům sdělili nemilou novinu – jejich britský vydavatel PQube Games zajišťující vydání hry na konzolích měl jednat nečestně.

„Na vrcholu pandemie COVID-19 v srpnu 2020 využila společnost PQube Games našeho postavení a dědictví vývojářů z Indonésie k získání fondu na podporu rozmanitosti od známé konzolové platformy. Šlo o grantový fond určený na pomoc nedostatečně zastoupeným herním vývojářům, zejména v době pandemie,“ uvádějí vývojáři v prohlášení.

„Místo toho, aby nám společnost PQube Games peníze z grantu vyplatila, zatajila fakta o přidělení grantu a přidala je jako vratnou minimální záruku a poté je použila k vyjednávání o zvýšení svého podílu na příjmech. Skutečnou výši těchto prostředků a jejich účel jsme odhalili až v březnu 2022.“

We have important news to share with you. pic.twitter.com/O5od8fCp4y — A Space for the Unbound gamescom 2022! (@ASFTUgame) August 24, 2022

Tvůrci se cítí zmanipulovaní a zneužití a po odhalení predátorských praktik vydavatelství již nechtějí mít s PQube Games nic společného. Z tohoto důvodu rozvazují s vydavatelstvím spolupráci a vzhledem k tomu, že najít nového partnera na vydání konzolových verzí potrvá, prodlužuje se i čekaní na A Space for the Unbound.

Nicméně rozvázání spolupráce nebude tak jednoduché, jak si v Mojiken Studio a Toge Productions asi představovali, jelikož PQube Games se nehodlá vzdát svých vydavatelských práv.

Britská společnost se Eurogameru svěřila se svou verzí celého příběhu: „Dodrželi jsme všechny závazky vyplývající z naší vydavatelské smlouvy a podporovali jsme společnost Toge Productions v každé fázi vývoje, v těžkých časech i časech odkladů. Součástí této podpory bylo poskytnutí dalšího významného financování nad rámec grantu, jímž jsme podpořili vývojáře, port hry a její marketing.“

„Společnost Toge Productions se již delší dobu snaží jednostranně prosadit nepřiměřené revidované podmínky naší dohody a je zklamáním, že se v důsledku toho, že nedosáhla svého, a navzdory značnému úsilí společnosti PQube vyjít jí vstříc, snaží řešit záležitost tímto způsobem. Odpovíme v příslušných kanálech.“

Takže tu pro jednou opět máme tvrzení proti tvrzení a je otázka, zda se celý případ přesune k soudnímu líčení. V takovém případě by konzolové vydání hry A Space for the Unbound bylo v ještě větším ohrožení, a budou-li vývojáři trvat na simultánním vydání hry na všech platformách, budeme mít utrum i na počítačích.

Mojiken Studio a Toge Productions krátce po publikování svého pohledu na věc vydali ještě jedno prohlášení, v němž prosí své fanoušky, aby se neuchylovali k review bombingu jiných her vydaných společností PQube Games a nešířili mezi nimi nenávist, protože tím ubližují pouze jejich tvůrcům, kteří nemají s aktuální kauzou nic společného. Studiím šlo pouze o to, aby jejich fanoušci věděli o situaci a porozuměli, proč se hra opozdí.