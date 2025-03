Indiana Jones and the Great Circle vyjde na PlayStationu v dubnu

24. 3. 2025 17:43 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Insideři se svými odhady, kdy se dočkáme vydání fantastické adventury Indiana Jones and the Great Circle na PlayStation 5, trefili na úplně nejzazší datum. Hra na konzoli od Sony vyjde, jak se očekávalo, 17. dubna, zároveň s oznámením byly spuštěny i předobjednávky.

Hráči, kteří si koupí prémiovou nebo sběratelskou edici dostanou do hry dvoudenní přednostní přístup. Příběh je zasazený mezi filmy Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížova výprava do roku 1937, ve kterém bičem ozbrojený archeolog pátrá po tajuplném zloději starobylého egyptského artefaktu.

Majitelé výkonější PS5 Pro se mohou těšit na vylepšenou grafiku. Spolu s vydáním na konkurenční konzoli se hráči mohou těšit na nové schopnosti s bičem Open Season a Sleight of Hand. Díky Open Season nepřátelé po útoku bičem dočasně utrpí vyšší poškození z následných útoků, zatímco pomocí Sleight of Hand mohou hráči nepřítele odzbrojit a přitáhnout jeho zbraň k Indymu. Tyto nové schopnosti budou dostupné na všech platformách od 15. dubna.

Ke všem předobjednávkám hráči obdrží ještě The Last Crusade Pack s cestovním oblekem a bičem krotitele lvů. Díky edici Premium získáte přístup k chystanému příběhovému DLC The Order of Giants, které vyjde v průběhu roku, a také oblek Temple of Doom a digitální artbook. Digitální edici Premium Upgrade se všemi výše uvedenými bonusy si budou moct 17. dubna koupit všichni, kteří mají základní hru.

Indiana Jones and the Great Circle si od nás v loňské recenzi odnesla plný počet bodů na hodnotící stupnici. „Velkolepá, pohlcující, chytrá a promyšlená akční adventura, které neohýbá předlohu pro potřeby herního žánru, ale naopak. Asi nejvěrnější zpracování Indyho dobrodružství, jaké jsme si kdy mohli zahrát, ve kterém můžete strávit desítky hodin a stále objevovat něco nového,“ neskrýval nadšení Aleš.