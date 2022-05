I, the Inquisitor je herní adaptací polské knižní ságy s brutální inkvizicí

24. 5. 2022 17:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

U našich severních sousedů vzniká další hra na motivy knižní ságy, byť tentokrát o poznání méně věhlasné a také s mnohem menšími produkčními hodnotami, než tomu bylo v případě Zaklínače. Studio The Dust se rozhodlo na naše obrazovky přinést příběhy inkvizitora Mordimera Madderdina z knih spisovatele Jacka Piekary.

Ty se odehrávají v alternativní historii, kdy Ježíš na kříži pokojně nepoložil život za naše hříchy. Radši se v záchvatu vzteku rozhodl zmasit hříšníky a vykoupat je místo v krvi beránka v krvi vlastní. O století později pak řád fanatických inkvizitorů po vzoru svého pána podobným způsobem vynucuje víru.

I vy se v hlavní roli akčního RPG I, The Inquisitor vydáte do města Konigstein, které je zahaleno tajemstvím a mnohými hříchy. Budete řešit nejrůznější případy a odhalovat zločiny, jakož i větší zlo, které se skrývá na pozadí a snaží se z jiné dimenze proniknout do naší reality.

Vývojáři slibují, že se budete moci stát soudcem, porotou i vykonavatelem trestu a udělovat milost i odsouzení. Budete slídit, vyslýchat podezřelé a balancovat na hraně morálky. Kromě drsných a krutých metod při výsleších čas od času přijde ke slovu i váš meč v akčních soubojích. Hlavní hrdina Mordimer má také unikátní schopnost vstoupit do jiné dimenze a hledat v ní tajemství, která hříšníci skrývají ve svých duších.

Hra zatím nemá definitivní termín vydání, vyjít ale má na PC a současnou generaci konzolí. Na její vizuální podobu a některé prvky hratelnosti se můžete podívat v přiloženém traileru, který navíc obsahuje fanouškovskou lokalizaci.