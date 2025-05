I severští bohové potřebují těžkou mašinerii. Do World of Tanks Modern Armor míří event Valhalla

10. 5. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

World of Tanks stále hrají tisíce hráčů, což platí v podstatě o všech dostupných verzích. Výjimkou není ani varianta Modern Armor, která je dostupná čistě na konzole a nabízí PvP i PvE režimy a přes tisíc tanků. Brzy se navíc jejich řady rozšíří, a to díky chystané událostí Valhalla.

Do hry zanese chladný vítr severské mytologie a k hráčům se snesou bohové a bohyně, po jejichž boku budou bojovat. Hlavním centrem je Cesta šampiónů, kde odpřísáhnete věrnost jednomu ze tři bohů – Thórovi, Lokimu a Freji. Po výběru dostanete standardního 2D velitele a k tomu poukázku na speciální vlajku, díky níž svého pána můžete reprezentovat na bojišti. Na něm budete plnit mise a získávat body, díky nimž si odemknete odměny v podobě prémiových tanků, velitelů, tematických herních předmětů a slev.

zdroj: Wargaming

Společně s události do hry vejdou čtyři tematické tanky. Silný Mjölnir s podvozkem Stridsfordonu 9040 zdobí ikonické kladivo bleskového Thóra, doplněné o další vikinské symboly. Švédský Lævateinn se zaměřením na pancíř vzdává hold Lokimu a jeho nepolapitelnosti. V útrobách upraveného tanku WWII Kranvagn zvaného Thrungvy zase ukážete, že dáváte přednost jemnosti stejně jako Freja. Pokud si ale připadáte moudří, možná se podívejte po Stridsfordonu 120 jménem Gungnir, jenž je neúprosným obdobně jako Ódin.

Novinky doplní ještě režim Brawls of Valhalla, kde se utká sedm tankistů proti sedmi. Přátelé mezi sebou mohou sdílet odměny se systémem požehnání skrze speciální stránku. Zároveň si tým stojí za tím, že chtěl najít rovnováhu mezi fantastikou a realističností. Udělal proto důkladný průzkum mytologie, aby nepřidali něco, co se do zdejšího světa nehodí.

„Najít rovnováhu je vždy výzva. Především nechci do hry přidávat nic, co by se nehodilo do našeho světa nebo nesedělo hráčům. Hloubkově jsme se ponořili do vikingské mytologie, abychom získali inspiraci pro tanky, výbavu v garáži a 2D velitele. Dělali jsme spoustu výzkumu, abychom zajistili, že naše návrhy evokují vikingského ducha, a zároveň aby tanky vypadaly silně a působivě na bojišti,“ komentuje event umělecký ředitel Andy Dorizas.

Valhalla bude probíhat od 13. května do 2. června. World of Tanks Modern Armor je konzolovou verzí, která je dostupná na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Do hraní se může pustit každý, jelikož je titul postavený na free-to-play modelu.