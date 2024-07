I hráči mohou rozhodovat. EA po negativních ohlasech upouští od předraženého battle passu pro Apex Legends

Snaha rozhodovat o trendech v herním průmyslu ze strany hráče-zákazníka může být občas boj s větrnými mlýny. Slýcháváte o výzvách k bojkotu úspěšných značek jen proto, abyste si pak přečetli, že další díl byl ještě úspěšnější než předchůdce a je vám jasné, že s takovou vydavatelé svou nenasytnost jen tak nezmění. Ale není to boj zbytečný, jak ukazuje nedávný případ kolem skvělé battle royale Apex Legends.

EA se totiž rozhodlo s novou sezónou po pěti letech zatlačit na pilu monetizace, která byla ve free-to-play titulu velmi přívětivá. Ve zkratce: battle pass měl být od nové sezóny rozdělen na dvě části (rozuměj: být dvakrát dražší) a navíc hráči přišli o možnost za něj platit in-game měnou, takže najednou jste si na něj nenašetřili z předchozí sezóny, ale v každém případě musíte tahat kreditku.

To samozřejmě spustilo lavinu review bombingu a negativních ohlasů, kritických videí a, světe div se, zabralo to! Na Steamu u Apexu svítí extrémně záporné hodnocení, kdy z neskutečných 81 tisíc hráčů hodnotí hru pozitivně jen 7 % a EA řadí zpátečku... tedy, částečně.

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB