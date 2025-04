Hry ze Switche nefungují na dvojce nativně. Nintendo muselo přijít s hybridním řešením

5. 4. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jedna z prvních informací, která se o Switchi 2 věděla, se týkala zpětné kompatibility s hrami z předchozí generace. Funkci Nintendo oficiálně potvrdilo během středečního oficiálního oznámení, na které navazovala informace o tom, že plné zpětné kompatibility nepůjde dosáhnout zhruba u 0,8 % všech her. Samozřejmě zanedbatelné množství, které se dá pochopit. Tím spíše ve chvíli, kdy vývojáři během nedávného streamu prozradili, jak zpětná kompatibilita funguje.

Switch 2 totiž není schopný spouštět hry z původního Switche nativně, a to kvůli nekompatibilitě mezi oběma systémy. Aby se tedy vývojářskému týmu povedlo funkci zachovat, museli přijít s vlastním řešením, jež se pohybuje na pomezí částečné hardwarové kompatibility a softwarové emulace. Samotnou emulaci použít nemohli, jelikož by využívala plný výkon, čímž by utrpěla baterie a její životnost.

Ředitel oddělení plánování Takuhiro Dohta uvedl, že se při vývoji Switche 2 zaměřovali na zlepšení výkonu konzole, zatímco zpětná kompatibilita byla něčím, co pro ně mělo spíše nízkou prioritu. Tým ji však i nadále plánoval zachovat, a to i přes technická úskalí, která to s sebou neslo.

Řešení dle jejich slov rozhodně není ideální a způsobuje, že některé hry nepoběží plynule, případně budou mít problém s periferiemi. Pro připomenutí to znamená, že hry jako 1-2-Switch, Everybody 1-2-Switch, Ring Fit Adventure, Game Builder Garage nebo Nintendo Switch Sports půjdou na Switchi 2 jenom ve chvíli, kdy přes Bluetooth připojíte první generaci Joy-Conů, jež mají infračervený senzor. Situace tak připomíná třeba zpětnou kompatibilitu na Xboxu Series X/S, kde si nezahrajete hry vyžadující Kinect.

Zároveň nadále platí, že se tým snaží zajistit co nejširší kompatibilitu. Proto pokračují v interních testech a není vyloučené, že se některé z aktuálně nefunkčních her nakonec povede rozchodit.