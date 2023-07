Hry od Blizzardu zamíří na Steam

20. 7. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

„Jak se vyvíjíme my, tak se rozvíjí i samotný herní průmysl – hraní už není jen záležitostí specifické komunity, jak tomu bylo, když jsme před více než dvěma dekádami spouštěli Battle.net. Hraní je pro všechny, a ačkoliv jsme nadále odhodláni podporovat a investovat do Battle.netu, zároveň chceme zbořit bariéry, aby se hráči mohli snadněji dostat k našim hrám a užít si je. Proto jsme se rozhodli zkusit něco nového,“ hlásí Blizzard na oficiálních stránkách.

Něco nového v praxi? Výběr her od Blizzardu bude k dispozici na Steamu. Byť však firma hovoří v plurálu a lze tudíž časem očekávat další tituly, konkrétně zatím jmenuje pouze první hru, která zamíří mimo domovský Battle.net: Overwatch 2.

„Naším cílem v Blizzardu je naslouchat hráčům a překonat jejich očekávání ve všem, co děláme,“ řekl k tomu Mike Ybarra, prezident Blizzardu. „Prioritu pro nás stále má a bude mít Battle.net, ale zaznamenali jsme, že by lidé měli rádi na výběr i Steam. Rádi jsme se proto pustili do spolupráce s Valve, abychom to umožnili. A začínáme s titulem Overwatch 2, který dorazí 10. srpna.“

Stejně jako v případě her od dalších jiných velkých firem nicméně bude potřeba počítat s tím, že i když je budete spouštět přes Steam, stále se neobejdete bez původního klienta – v tomto případě bez Battle.netu. Většina portfolia Blizzardu žije z multiplayeru, a tak dává vcelku smysl, že si tvůrci nechtějí štěpit komunitu a znepřístupnit například meziplatformní hraní.

Pokud se rozhodnete k hraní titulů od Blizzardu nadále využívat Battle.net, nevšimnete si žádných změn, ale na Steamu budou k dispozici novinky plynoucí z nové platformy. Například komunitní funkce či možnost posílat pozvánky přátelům přímo do hry. A achievementy, samozřejmě.

Závěrem už Blizzard jen slibuje, že informace o dalších hrách z portfolia studia, které zamíří na Steam, sdělí, až „nadejde ten správný čas“. Overwatch 2 dorazí 10. srpna a na Steamu už má vlastní kartu – můžete si ho tak například přidat do seznamu přání, chcete-li.