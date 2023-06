Nejprodávanější hrou na Steamu je ztřeštěná střílečka pro 254 hráčů

19. 6. 2023 13:26 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

BattleBit Remastered je vlastně takový kříženec Battlefieldu a Roblox. Že to nezní nijak lákavě? Digitální obchod Steam veškeré spekulace o kvalitě hry rozhání, protože BattleBit Remastered (mimochodem zatím jen v předběžném přístupu) je na vrcholu prodejnosti a denně ho hraje přes 50 tisíc hráčů. Na trailer se můžete podívat výše.

A že vysoký počet hráčů bude potřeba: Na rozlehlých, zničitelných mapách se totiž utká až 254 bojovníků. Když odhlédneme od hranaté stylizace, arzenál, se kterým můžete vytáhnout do boje, je skutečně široký: Tanky, vrtulníky, transportéry, námořní vozidla, dále pak více než 45 přizpůsobitelných zbraní.

Každý voják si vybírá z pětice tříd, přičemž má každá jinou roli na bitevním poli. Zdravotník se klasicky snaží udržet spolubojovníky naživu, zatímco průzkumník udává zbytku družiny údaje o pozicích nepřátel. Devatenáct map nabízí džungle, přístavy, zasněžené vojenské základny a boje za denního světla i za hluboké noci.

Servery poskytují robustní opatření proti podvodům, které si nezadá s esporty, a aktivní moderaci. Hlasový chat je založený na bezprostřední blízkosti členů týmu i nepřátel. To znamená, že se dorozumíte jen na krátké vzdálenosti. Pozor si ale musíte dát, abyste neprozradili pozice soupeři.

BattleBit Remastered je momentálně v předběžném přístupu a zaplatíte za něj zhruba 350 korun. Hardwarové nároky jsou směšné a umožní hraní pomalu i na toustovači. Plné vydání je podle čtveřice autorů z OkiGames v plánu do dvou let. Early access přitom není nějaká rychlokvaška: Hra má za sebou už sedm let vývoje a pět modernizací.