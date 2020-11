Hry mají pro zpěváky stejný potenciál jako filmy, nebo i větší, myslí si Warner Music

23. 11. 2020 14:54 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní soundtracky jsou fenomén. Úspěšné tituly v současnosti často vydávají svůj hudební doprovod na sběratelských vinylech a asi byste podobně jako já dokázali vyjmenovat hned několik her, které vám rozšířily hudební obzory, ať už se jedná o GTA, sérii FIFA, nebo třeba Tony Hawk's Pro Skater.

Přesto je snoubení her a populárních moderních hudebníků stále mnohem menším tématem, než je tomu v případě filmového průmyslu. Umělec, kterému se podaří protlačit svou píseň do příštího Bonda, má publicitu zajištěnou na dlouhou dobu. Podle hudebního vydavatelství Warner Music by totéž mělo platit v případě, že se podaří navázat spolupráci se známým herním titulem.

Situace se v poslední době výrazně zlepšuje, například ve Fortnite se uspořádalo už několik virtuálních koncertů. Jeden z velkých příkladů toho, jak podobná spolupráce může vypadat, je přítomnost rappera Stormzyho ve Watch Dogs: Legion. Stormzy je přítomen přímo ve hře jako zadavatel mise, videoklip na jeho písničku Rainfall je pak vytvořen v enginu Legionu.

Viceprezident pro synchronizaci ve Warner Music UK Tim Miles říká, že to je počin srovnatelný s tím, když se píseň od Billie Eilish No Time to Die dostala do chystané bondovky Není čas zemřít. Možná i větší.

Miles také popisuje, že spolupráce mezi hrami a umělci není jednoduchá, jedná se o projekt, který trvá několik let. V případě kooperace s Ubisoftem a Watch Dogs: Legion šlo o zhruba tříletou diskuzi, do které následně musel samozřejmě být zapojen i sám Stormzy. Miles zdůrazňuje, že velmi důležité je organické propojení: Situace s Legionem nebyla taková, že by Ubisoft přišel žádat Warner Music o Stormzyho přítomnost ve hře.

Důležitá je míra autenticity, aby obě strany ze spolupráce něco získaly. S ohledem na londýnské zasazení posledních Watch Dogs je zapojení známého rappera, který je tam doma, zcela přirozené, navíc byl Stormzy celým nápadem nadšen. Následující zásah byl neuvěřitelně silný, Miles vzpomíná, že mu ohledně písně volala i jeho šedesátiletá matka, protože ji viděla ve večerních zprávách.

Ubisoft díky tomu dokázal penetrovat mimo jiné i platformu Spotify díky řadě vizualizací spojených s trackem. Hraje se i v rádiích, což je pokaždé další možnost zmínit i Watch Dogs: Legion.

Mezi další aktuální herně-hudební spolupráce patří například videoklip Gorillaz natočený v prostředí GTA V, případně Korn a jejich propojení s World of Tanks Blitz.