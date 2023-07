Hrdinové v nesnázích. Podívejte se na příběhový trailer Spider-Mana 2

21. 7. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

I superhrdinové mají špatné dny a zdá se, že Peter Parker i Miles Morales v nadcházejícím Spider-Man 2 nebudou bojovat jen s padouchy, ale i s vlastními démony. Naznačuje to příběhový trailer, na který se můžete podívat výše.

„Na začátku našeho příběhu jsou oba Spider-Mani na špici. Ale jak Peter, tak Miles zápolí ve svých osobních životech. Miles si snaží najít čas pro napsání přihlašovací eseje na univerzitu, zatímco Peter je pozadu se splátkami za dům tetičky May. Naši hrdinové dorazili na rozcestí, kde je čeká hned několik obtížných rozhodnutí a nejistá budoucnost,“ vysvětluje narativní ředitel Jon Paquette.

Trailer představuje některé nové postavy, které se ve virtuálním pavoučím univerzu objeví. Po letech se do New Yorku vrací například Peterův nejlepší přítel Harry Osborne s naivní vidinou o vyléčení světa. K tomu má zřejmě sloužit mimozemský symbiont, kterého můžeme spatřit v nádrži, zatímco k Harrymu promlouvá jeho otec Norman. To by také mohlo napovědět, že Harry protentokrát nechá kostým Zeleného Goblina v šatníku a ve Spider-Manovi 2 bude právě on destruktivním Venomem. Ostatně už od začátku června víme, že černého symbionta na sobě nebude mít Eddie Brock.

„Byla výzva udělat Venoma tak, abychom našli správnou rovnováhu mezi jeho silou a schopností měnit tvar. Kdyby byl příliš tekutý, vypadal by slabě, zatímco druhý extrém by zase připomínal nějaké chapadlovité monstrum,“ popisuje kreativní proces za tvorbou ikonického záporáka vedoucí grafického oddělení Jacinda Chew.

Silou mezihvězdného organismu ale bude disponovat i seniorní z obou Spider-Manů. Černý oblek Parkerovi propůjčí dosud nevídané schopnosti, ale kromě fyzických atributů začne ovlivňovat i jeho chování, čehož si dříve či později všimnou i Peterovi nejbližší.

zdroj: Foto: Insomniac

Ale aby to nevypadalo, že Miles ostrouhá a s ničím novým nepřijde, i on předvede v pokračování pár nových triků. Předně má protentokrát k dispozici hned dva druhy bioelektrické energie. Samozřejmostí je také nový arzenál udělátek vrhajících pavučiny a v neposlední řadě úplně nový způsob zdolávání herního světa.

Naši superhrdinové totiž dostanou pavučinová křídla. „Houpání na síti je pořád jádrem zdolávání herního světa, křídla jej mají doplňovat a hodí se hlavně při cestování na delší vzdálenosti. Můžete je použít třeba k prozkoumávání nových částí New Yorku za East River, kterými jsou Brooklyn a Queens. Podíváte se i na Coney Island,“ říká o nové schopnosti šéf vývoje Ryan Smith.

S velkou silou přichází velká zodpovědnost a s velkou hrou přichází i všelijaké sběratelské edice a speciální předměty. Jako například limitovaná edice spider-manovské konzole PlayStation 5 v černo-červených barvách. Tu doprovodí i ovladač DualSense se symbiotickým motivem. Bundle bude obsahovat kód pro stažení hry.

O kosmetické doplňky nebudou ochuzeni ani stávající majitelé konzole. Grafický motiv bude k dispozici i ve formě vyměnitelného krytu, stejně tak ovladač se bude prodávat i zvlášť mimo bundle. Spider-Man 2 vychází 20. října exkluzivně na PlayStation 5.