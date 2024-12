Hráčské hlasování na The Game Awards 2024 ovládly čínské hry

10. 12. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Geoff Keighley včera na Twitteru představil pětici her, které se probojovaly do finále kategorie Players‘ Voice letošních The Game Awards 2024. Finální pětka celkem jasně demonstruje, jak to dopadne, když má své želízko v ohni 1,4miliardová supervelmoc. Jmenovitě teď můžete vybírat z Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Genshin Impact, Wuthering Waves a Zenless Zone Zero.

Here are the final 5 nominees the community 100% selected for #TheGameAwards Players' Voice.



- Black Myth Wukong

- Genshin Impact

- Elden Ring Shadow of the Erdtree

- Wuthering Waves

- Zenless Zone Zero



Vote now to select the winner through Wednesday: https://t.co/S6KIGLKvbc pic.twitter.com/yLUx0EomoW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2024

V kategorii, v níž hlasují pouze hráči a hráčky, tak letos najdeme jen asijské tituly, z nichž čtyři pochází z Číny a tři obsahují prvky virtuální loterie gača, kdy cílí primárně na mobilní zařízení – čtyři roky starý Genshin Impact a letošní Zenless Zone Zero od studia HoYoverse, stejně jako Wuthering Waves od Kuro Games.

Vedle nich pak stojí čínské akční RPG Black Myth: Wukong vycházející z legendy o Opičím králi a rozšíření Elden Ring: Shadow of the Erdtree pro předloňského vítěze kategorie od japonského FromSoftware.

Pokud se do hráčského hlasování chcete zapojit, máte možnost do čtvrtka 12. prosince do 3:00 ráno. Vyhlášení kategorie Players‘ Choice pak proběhne během The Game Awards 2024 v pátek 13. prosince, předávání cen začíná v 1:30 našeho času.