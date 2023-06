Hráči už v Diablu IV společně nechali deset tisíc let

Za 93 milionů lidských hodin se toho dá stihnout docela dost. Vyvinout nové technologie, zkrášlit svět, zlepšit život dalších generací, vyřešit civilizační problémy... Anebo je místo toho můžete nechat shořet v pekle. Právě tolik času už totiž hráči stihli za čtyři dny od spuštění předběžného přístupu strávit v Diablu IV. Vzhledem k včerejšímu vydání pro všechny už nyní bude číslo možná i násobně vyšší, ale o další data se v Blizzardu zatím nepodělili.

Víme jen, že se už okolo startovní hodiny mohli tvůrci bít v prsa, protože se vzhledem k nejvyšším předprodejům na počítačích i konzolích jednalo o nejrychleji prodávanou hru od Blizzardu za celou dobu existence firmy. Od kritiků i hráčů zní chvála, přidal se k nim i Pavel v naší včerejší recenzi. Diablo IV zkrátka válí a konkrétní čísla prodejů budou určitě stát za to, až se v Blizzardu odhodlají se jimi pochlubit.

„Na tenhle moment jsme v týmu starajícím se o Diablo IV čekali celé roky. S nesmírnou hrdostí předkládáme nejbohatší příběh v sérii. Hráčům nabízíme celou řadu voleb, kosmetické úpravy jejich postav, rozhodování mezi upravitelnými dovednostmi k vraždění děsivých démonů a hledání legendární kořisti, která podpoří váš herní styl či vás nechá objevit nějaký nový. Od oznámení v roce 2019 nás podpora milionů hráčů hnala k podání nejlepšího výkonu při tvorbě temné vize Sanctuary. Sláva Lilith, Matce požehnané,“ komentoval vydání hry výkonný manažer Rod Fergusson.

Mimochodem, pokud jste se okolo doby spuštění hry čirou náhodou potulovali v Sydney, mohli jste narazit na vcelku svéráznou reklamní akci: Do města vyrazily skupinky démonických sektářů, vyvolávaly Lilith, otevíraly bránu do pekel a věnovaly se dalším bohulibým aktivitám. Inu, fajn nápad, jen milým kultistům mohl někdo nenápadně napovědět, že ty tenisky na nohách docela bijí do očí...

If you're in Sydney, you might hear murmurs of Hell from time to time. #DiabloDownUnder pic.twitter.com/DKOhMg0BJU