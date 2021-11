Hráči přišli na to, jak si v Returnal vytvořit regulérní uloženou pozici

Koncem minulého týdne se jedna z letošních pecek a exkluzivit PlayStationu 5 zvaná Returnal dočkala updatu 2.0, který přidal foto režim. A to není to nejdůležitější, čím hru obohatil. Mnohem zásadnější je možnost „suspendovat cyklus“, tedy vypnout hru a konzoli v průběhu jednoho herního cyklu, aniž byste přišli o svůj postup.

Po něčem takovém volali hráči už od samého začátku, protože pokud jste nechtěli před konzolí sedět i několik hodin až do smrti (ve hře), nesměli jste konzoli vypínat. Nicméně řešení problému studia Housemarque je pěkně vypočítavé. Suspendování cyklu totiž není klasickým uložením.

Při suspendování hry se vám vytvoří jednorázová uložená pozice, která se po svém příštím načtení automaticky smaže. Tedy smrt ve hře nadále znamená ukončení celého cyklu a pokračování od úplného začátku. Jenže hráči přišli na to, že se tento nový systém dá docela snadno zneužít a začne fungovat jako regulérní save.

Stačí po suspendování cyklu nahrát vytvořenou uloženou pozici do cloudu, odkud se po načtení hry neumí sama smazat. Takže jakmile zemřete, nemusíte hrát od začátku, ale stačí nahrát uloženou pozici z cloudu a pokračovat od místa uložení. Tímto způsobem už jistě hravě překonáte náročného bosse. Tuším ale, že tato možnost nebude věčná, protože něco takového si vývojáři jistě nenechají líbit.

I’ve gotta say — this method is singlehandedly getting me through Returnal. I know people are mad that I’m not playing it “the right” way, but I don’t have time to continuously die and restart over and over. I’m now enjoying it because of this and I think that’s a positive thing. https://t.co/VnKumA7dIh