Hororový survival Sir, You Are Being Hunted po letech dostává update a chystá remake

4. 9. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Život hry Sir, You Are Being Hunted neměl dlouhého trvání. Po úspěšném Kickstarteru koncem roku 2012, kdy studio Big Robot vybralo víc než dvojnásobek požadované částky (celkem 2,7 milionu korun), jsme se ani ne o rok později dočkali vydání plné hry. Tedy relativně plné. Nebyla úplně přesně podle vidiny jejích tvůrců, kteří ji ještě nějakou chvíli opravovali a upravovali, ale časem se po ní prostě slehla zem. Patch 1.4 z roku 2014 byl poslední a nic nezměnil ani příchod multiplayeru v roce 2015, neboť se nedlouho poté nadobro rozbil.

Kdo by čekal, že o Sir, You Are Being Hunted znovu uslyšíme o tolik let později! Původní studio Big Robot pozvalo na pomoc programátory z Den of Thieves, kteří hru začali přepracovávat do původně zamýšlené podoby. A tak zničehonic vyšel patch 1.5, který hru dodělal do podoby, jakou si původní tvůrci vysnili, ale nebyli jí sami schopni dosáhnout.

Poslední update hru nijak neupravuje po stránce hratelnosti, ale sahá spíše do systémů běžících na pozadí. Vaši nepřátelé, tedy roboti, kteří vás loví, jsou nyní o něco chytřejší a načítání hry svižnější, přičemž došlo k opravení obrovského množství chyb a vylepšily se grafické a jiné technické stránky hry.

Zároveň byl vytvořen úplně nový kód pro multiplayer, který by měl odolat i těm nejčernějším scénářům. Dokonce mu nebude dělat problém, kdyby se poškodily samotné servery. S pomocí IP adresy se celý multiplayer může během chvilky přehodit na jiný hostující server (více o obsahu patche hledejte zde).

Sir, You Are Being Hunted je tedy po osmi letech od svého vydání v očích vývojářů konečně hotovou hrou. Ale tím její příběh zdaleka nekončí. Vzniká totiž její remake. Jmenuje se Sir, You Are Being Hunted: Reinvented Edition a půjde o tu samou, leč úplně novou hru, která bude mít vylepšený gameplay, grafiku, ozvučení a obecně celou technickou stránku (původní hra vznikala v Unity 4, od té doby mají vývojáři přeci jen lepší nástroje).

Tvůrci toho ještě nechtějí moc prozradit, ale slibují nové textury, modely, shadery, optimalizovaný systém ukládání pozic, lepší generování světa a nové možnosti v hratelnosti. Pokud stránka hry na Steamu nelže, pak se jí dočkáte již v únoru roku 2022 a mezi platformami najdete pouze PC, Mac, Linux a Switch.