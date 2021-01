Hororový masakr ILL předvádí brutální transformace nepřátel

Hororů, tedy těch opravdu dobrých, není nikdy dost, a je jedno, jestli se spoléhají na duchařské mystérium, nebo na starý dobrý gore. Do té druhé skupiny má spadat i projekt s názvem ILL, na kterém pracuje ruské studio Clout Games.

O hře samotné toho zatím moc nevíme, vývojáři jsou zjevně na samém počátku produkce a zatím se na sociálních sítích podělili jen o několik krátkých videí, z nichž si ale lze udělat docela slušnou představu o tom, jakým směrem se vydávají. Nutno podotknout, že především z posledního videa by měl radost jak John Carpenter, tak David Cronenberg.

ILL . Miniboss reveal. We are determined to make transformations in real-time in the game using bone scaling, different model sets, and available UE simulation tools. Rendered real-time in @unrealengine . https://t.co/rj2GjeAsD5 pic.twitter.com/LGz3xsMruB

Podobných transformací by ve hře mělo být hodně, autoři chtějí využívat nástrojů a možností Unreal Enginu a zdůrazňují, že bychom je ve hře měli mít možnost sledovat v reálném čase, nejen v rámci cutscén. Starší video zas předvádí systém poškození na modelech nepřátelských monster, taková brokovnice umí s pažemi nebo hlavami nadělat spoustu švandy.

ILL it is a first-person horror adventure game. In the upcoming weeks, we are going to post a bunch of concept trailers that showcase the story and the gameplay elements of the project. We also launched Patreon! https://t.co/QLVVanlLJ8 pic.twitter.com/URFk5hjtor