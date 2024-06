Hororový Jurassic Park: Survival navštíví lokace z původních filmů

13. 6. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

The Game Awards mě před půl rokem navnadilo na horor Jurassic Park: Survival. Minimálně by mohl zalepit díru po dinosauřích hororech, který po sobě zanechal stařičký Dino Crisis. Herní server IGN teď přináší exkluzivní preview, kde přibližuje, jak bude vypadat děsivý výlet do zábavního parku, ve kterém se pokazilo, co mohlo. A já se zase těším o řád více!

Příběh se bude odehrávat na ostrově Isla Nublar známém z filmů, den po událostech Jurského parku. Budeme hrát za vědkyni Mayu Joshi, kterou kolegové na dinosaury zamořeném ostrově ponechali jejímu osudu. Čeká nás boj o holý život a snaha z predátorského pekla uprchnout.

Navštívíme ikonické lokace z filmů, stejně jako úplně nová prostředí, o kterých se snímky zmiňují jen letmo – například ubikace, kde měli turisté strávit noc, či vzdálené části parku. Všechno samozřejmě zdecimované prehistorickými monstry. I zdánlivě bezpečná místa se mohou rázem proměnit ve smrticí pasti.

zdroj: Foto: Amblin Entertainment

O život vám logicky budou usilovat i stejné druhy dinosaurů jako ve filmu. Tvůrci si přesto připravili i druhy, které ve filmech nebyly. Nechávají si je ale jako překvapení. A protože Maya není žádný člověk s vojenským výcvikem, bude se muset v džunglích spoléhat na svůj důvtip.

Průchod hrou by měl nabízet hned celou řadu možností, přičemž právě učinit informované rozhodnutí na základě sesbíraných indicií pomůže snížit nebezpečí či vám umožní se na něj alespoň připravit. Bude například záležet, jakým terénem a jakou rychlostí se pohybujete, takže se zdá, že plížení bude nejúčinnější zbraní, jak se vyhnout masožravým predátorům.

Jurassic Park: Survival nemá konkrétní datum vydání, dočkáme se nejdříve příští rok na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.