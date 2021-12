Hororový dungeon crawler Waxworks je zpět v podobě českého remaku

21. 12. 2021 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před téměř 30 lety, v roce 1992, vydalo britské studio Horror Soft (dnes Adventure Soft) kultovní hororový dungeon crawler Waxworks, který se vrací na naše obrazovky v dosti pozměněné podobě díky Čechům z amerického studia Went2Play.

Waxworks: Curse of the Ancestors, jak se remake či spíše reimaginace jmenuje, převádí původní hru do moderní 3D grafiky s nejrůznějšími efekty, o kterých si hráči před třemi dekádami mohli nechat jenom zdát.

Předělávka upravuje a vylepšuje původní hádanky hry, rozšiřuje RPG prvky a crafting, přidává novou hudbu a dabing, sahalo se do soubojového systému, bossů, dialogů a dalších herních mechanismů.

Hlavní premisa ovšem zůstala zachována. Ve Waxworks: Curse of the Ancestors cestujete napříč časem a podíváte se do nejrůznějších oblastí. Vedle současnosti, tedy roku 1980, navštívíte tisíce let starou minulost v Egyptě, zavítáte na hřbitov ve středověké Transylvánii, potkáte se s Jackem Rozparovačem ve viktoriánské Anglii a popasujete se s nestvůrami v dolech v období mezi světovými válkami. To vše při honbě za cikánskou čarodějnicí Ixonou, která proklela váš rod.

Remake Waxworks: Curse of the Ancestors právě vyšel na Steamu a je až do 27. prosince ve slevě za 9 eur. Poté stoupne na dvanáct padesát. A pokud náhodou doufáte, že se studio Went2Play pod vedením Patrika Špačka pustí i do série Elvira od stejných tvůrců, nedoufejte. Licence je v tomto případě prý až příliš nákladná.