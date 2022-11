Horor The Devil in Me vás ubytuje v hotelu smrti. Další díl Dark Pictures Anthology bude sci-fi

21. 11. 2022 15:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V pátek vyšla další z epizod hororové série The Dark Pictures Anthology od Supermassive Games s názvem The Devil in Me. Podobně jako předchůdci nabízí pět hratelných postav a větvený příběh, kde jsou zdánlivě bezvýznamné volby často otázkou života a smrti jednotlivých postav.

The Devil in Me vypráví o skupině dokumentaristů, kteří jednoho dne obdrží pozvánku do hotelu inspirovaného palácem sériového vraha H. H. Holmese. Natáčení potenciálně zajímavé reportáže se ale samozřejmě zvrtne ve hru na schovávanou s dávno popraveným vrahem, respektive někým, kdo se jeho činy rozhodl inspirovat.

Nejnovější díl antologie si můžete zahrát na PC, PlayStationu či Xboxu, přičemž se do něj můžete pustit sólo, ale také s přáteli. Oproti předchozím dílů se hratelnost dočkala řady nových prvků, jako je inventář, ale taky běhání, skákání a šplhání. Tak hodně štěstí při útěku z hotelu smrti!

První sezóna The Dark Pictures Anthology s The Devil in Me končí, aby ta druhá mohla brzy začít. Supermassive Games si v únoru zaregistrovali ochranné známky na šest dalších potenciálních pokračování, přičemž další na pořadu dne je první epizoda druhé série s názvem Directive 8020.

zdroj: Bandai Namco

Pro antologii prozatím netradičně by nás tentokrát měla vzít do vesmíru – v prvním traileru vysílá jakýsi velitel Stafford vzkaz z lodi Cassiopeia, nálada posádky je podle něj příznivá a navzdory poškození trupu zvládla dorazit k Charybdě, další zastávce při hledání nového domova pro lidstvo. Ne všechno na Cassiopeie je ale evidentně úplně růžové, protože další z členů posádky, Thomas Carter, má obavy o svůj život. Simms se ho snaží zabít. A není nad to, když o váš život usiluje někdo, s kým jste uvězněni na stejné lodi po cestě vesmírem, že?