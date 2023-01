Hogwarts Legacy představuje ansámbl dabérů. Koho ve hře uslyšíte?

12. 1. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sovy už se vydávají na cestu, výlet do Bradavic je na spadnutí! O tom, že výprava do tajuplného světa čar a kouzel v podání Hogwarts Legacy od studia Avalanche bude vypadat výborně, jsme se již mohli přesvědčit díky řadě upoutávek. Ale to není všechno, zdá se totiž, že ještě k tomu bude i skvěle znít.

Phineas Nigellus Black byl nejméně oblíbený ředitel v historii Bradavic. A vy budete mít tu smůlu, že se do školy čar a kouzel podíváte právě v době, kdy je ve funkci. Nejspíš to ale nebude až takové utrpení, protože ho namluví skvělý Simon Pegg. Ten jistě nepotřebuje blíže představovat, ale kdyby přeci jen náhodou – je to britský komik a herec, kterého jste mohli vidět třeba v Soumraku mrtvých (Shaun of the Dead), Mission Impossible III, Jednotce příliš rychlého nasazení (Hot Fuzz) a mnoha dalších.

Posoudit, jak se role zhostil, a poslechnout si, že Phineas Black je vlastně tak trochu právem nenáviděný idiot, můžete v doprovodném videu:

zdroj: Warner Bros. Games

Dále jsme se dozvěděli, že hlavní postavu namluví Sebastian Croft (Love, Death & Robots, Heartstopper) či Amelia Gething (The Amelia Gething Complex), samozřejmě v závislosti na tom, zda si zvolíte putování v roli slečny, či mládence.

Zástupkyni ředitele Matildě Weasley propůjčí hlas Lesley Nicol (Downton Abbey), Kandace Caine (Lidská stonožka 2) si zahraje nadanou vědmu a učitelku jasnovidectví, Sohm Kapila (Mumie) pak namluví profesorku astronomie.

V dalších rolích se představí také Luke Youngblood (Lee Jordan z filmů o Harry Potterovi) jako blíže nespecifikovaný student z Havraspáru a Jason Anthony (Ms. Marvel) coby Skoro bezhlavý Nick a Moudrý klobouk.

Hogwarts Legacy plná talentovaných hlasů vychází 10. února na PC a konzolích současné generace, 4. dubna na minulé generaci a 25. července na Switchi.