Hodinová prezentace přinesla nálož informací o Final Fantasy XVI

30. 3. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Final Fantasy XVI, na které pracuje divize CBU3 spadající pod Square Enix, už firma vyvíjí zhruba tři roky a vyjít má za necelé tři měsíce, 22. června. O chystaném přírůstku do slovutné série proto už něco málo víme. Například to, že hra bude budovat klasickou high fantasy tentokrát bez příchuti moderny či vědy, jak to dělalo několik posledních dílů.

Příběh se nebude bát politikaření, intrik a temnějších tónů, když se s hlavním hrdinou Clivem Rosefieldem vydáme do pomalu umírající země Valisthea, kde na nás čeká celá řada jak neobyčejnou mocí obdařených, tak vlastně i celkem obyčejných postav. Ty nám ostatně v krátkosti představila jedna z předchozích upoutávek:

zdroj: Square Enix

Jelikož je vydání za rohem, vývoj finišoval už ke konci loňského roku a nyní probíhají jen finální retuše, není divu, že už se tvůrci nestydí ukazovat hratelnost a odpovídat na dotazy ohledně herních mechanismů. Sebevědomí předvedli i během hodinového panelu v rámci konference PAX East 2023.

Producent Naoki Jošida se v úvodu věnuje soubojovému systému, postavám, dovednostem i hlubšímu představení země Valithea, hlavní část videa si pro sebe ale uzmuly sympaticky férové reakce na hráčské dotazy, obavy a výtky.

V reakci na prohlášení, že byly dosavadní ukázky hratelnosti příliš tmavé a lokace se jeví moc malé, vysvětlil, že tvůrci prostě jenom ukazovali první lokaci, kterou měli kompletně hotovou, a byla tudíž v té době nejvhodnější k prezentaci. Jako důkaz, že Final Fantasy XVI nebude ani tmavá, ani malá, pak vybalil PlayStation 5 a naživo předvedl procházku pouští i táborem.

Během toho ukázal i konceptuální řešení herní mapy, která se bude dělit do řady polootevřených zón. Pokračováním v hlavní dějové lince je budete postupně odemykat, ale nic vám nebude bránit se vrátit i do těch již navštívených a prozkoumávat je či tam hledat přehlédnuté poklady. Načítání při cestování mezi zónami přitom trvá sotva několik vteřin, což bylo taktéž k vidění.

zdroj: Square Enix

Jošida následně reagoval na obavy ohledně QTE, o jejichž přítomnosti už víme nějakou dobu. Mají prý zajistit, že hráč neztratí napětí z bitvy například při souboji s bossem. Bossové totiž budou mít několik fází a jak bitva pokračuje, rozbíjí se i samotná aréna a podobně.

To znamená, že bylo potřeba nějak elegantně vyřešit přechody mezi fázemi a tvůrci nechtěli jen prostou cutscénu, která by to suše ukázala, zatímco se pasivně díváte. Chtěli, aby se hráč stále účastnil, aby se nerozbila dynamika duelu, a proto do podobných cutscén přidali QTE. Budou nicméně krátké a po hrdinovi budou chtít jen tlačítka pro útok a obranu. Protože zkrátka prostě stále bojuje.

Selhání v nich se nebude rovnat konci hry, jen trochu jinému dalšímu průběhu bitvy. Nesplnit QTE prý bude v řadě případů stejně zajímavé jako ho poctivě odmačkat.

Jošida pak dále mluvil k lidem nespokojeným ohledně akčně vypadajícího soubojového systému. Pro ně měl vlastně jen trochu omluvné pokrčení ramen a potvrzení, že Final Fantasy XVI opravdu nebude tahové RPG. Prý sice mají ve studiu takové hry extrémně rádi a vyrostli na nich, ale stejně tak milují i akci a tentokrát si sami pro sebe vytyčili výzvu v podobě tvorby zábavného akčního a plně realtimového dílu Final Fantasy.

Hráči, kteří nejsou zvyklí na dynamickou adrenalinovou řež, se však nemusí bát, protože jim bude k dispozici variabilní obtížnost, kterou si nastaví podle sebe. K tomu slouží tři speciální sloty v inventáři, do nichž půjde dle libosti vkládat speciální prsteny, které v různé míře zjednoduší rozličné aspekty boje. Jošida pak předvedl, že Final Fantasy XVI půjde hrát jak poctivě ručně, tak prakticky jedním tlačítkem, pokud si na akci nevěříte a oblečete zlehčující šperky.

Což od pohledu vypadá jako totální nuda, ale každému, co jeho jest. A pokud něco podobného přidáte do své hry, je také potřeba odměňovat hráče, kteří zlehčovadla odmítnou, na což tvůrci též mysleli a poctiví válečníci se proto mohou těšit na vyšší skóre v herních módech s online žebříčky a podobně. Nasazené cheat-šperky se navíc zobrazují jako ikony v levém horním rohu, streameři tak prý nebudou moci podvádět.

Závěrem se pak Jošida zaměřil na bitvy Eikonů, což je speciální varianta soubojů s bossy, v nichž využíváte sílu svého vnitřního „boha“ proti podobně obdařenému nepříteli. Bitvy nebudou všechny stejné, hrdina se bude rozvíjet každý konflikt bohů bude mít své vlastní výtvarné i herní téma, ale Jošida nechtěl ukázat víc kvůli spoilerům.

A ano, psovitého společníka Torgala půjde nejen pohladit, ale i krmit pamlsky.

Final Fantasy XVI vyjde 22. června na PlayStation 5, kde díky časové exkluzivitě zůstane alespoň půl roku. Poté se bude moci podívat na další platformy. Není však úplně jasné, které to vlastně budou, protože Jošida jednak v lednu popřel chystaný port na PC, a jednak Microsoft tvrdí, že se Sony chystá hře znemožnit zamířit na Xbox.

Celý panel věnovaný Final Fantasy XVI na PAX East 2023 s náloží informací, ukázek a bohatým přídělem záběrů z hraní můžete v případě zájmu zhlédnout zde: