Historická strategie bez slitování. Master of Command dává slávě i smrti lidskou tvář

15. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek





Master of Command má u mě jeden černý puntík, protože jsem její název poprvé četl jako Master and Commander a zaradoval se, že si zahrajeme námořní strategii podle stejnojmenného filmu. Na druhé straně hru Master of Command dělí od zmíněného filmu asi padesát let a neodehrává se na moři, ale během největšího ozbrojeného konfliktu na území Evropy v 18. století – sedmileté války, což taky není k zahození.

A právě vedení války tady bude chlebem a solí. Ujmete se velení armády, se kterou se v procedurálně generované kampani snažíte zvítězit v brutálních střetech, kde přes dým z mušket není vidět na krok. Kromě správné taktiky, rozestavění šiků a boje jako takového ale musíte taky zajistit, že máte dostatek zásob a posil. Na každém vojákovi záleží.

Master of Command je roguelite strategií, takže budete zvažovat důležitá rozhodnutí, litovat každého padlého vojáka, jásat nad ukořistěnou vojenskou technikou a doufat, že příští bitva nebude nad vaše síly.

Hra se přitom snaží zůstat co nejvěrnější pramenům dějin. Nabídne přes 150 historicky věrných jednotek jako jsou pruští granátníci, rakouští füsiliéři, císařští husaři, ale i švýcarskou gardu. Své regimenty pak můžete odlišit i spoustou kosmetického vybavení, každého vojáka vyzbrojit konkrétní zbraní a výstrojí a udělat si tak armádu podle svého gusta a dokázat, že jste jí hodní jako velitelé.

zdroj: Armchair History Initiative

Bitvy mají být brutální. Vojska reagují na morálku, panikaří, když se jim protivník dostane do týla, klopýtají, když jsou vyčerpaní, bojují s vervou, když přicházejí posily. Morálka, výdrž a formace jsou stejně důležité jako počty. Vítězství často nepřipadá největšímu vojsku, ale veliteli, který své jednotky vede s disciplínou a odhodláním.

Na starosti budete mít třeba i povyšování konkrétních vojáků, volbu, koho naverbovat, a jestli třeba popravit dezertéry, nebo je trpět v armádě dál. Oficíři mají vlastní perky, získávají zkušenosti a levelují s vámi. Jejich ztráta pak zabolí obzvlášť.

Každý pochod vede přes města, kde můžete získat zásoby nebo nové rekruty, skrz pole, kde může číhat léčka. Žádné dvě kampaně nemají být stejné. Jestli se studiu Armchair History Initiative jejich lákavý debut povede, zjistíme ještě letos na PC.