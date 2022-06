High on Life je vtipná střílečka od autorů Ricka a Mortyho

13. 6. 2022 7:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vtipných her není nikdy dost a střílečka High on Life od studia Squanch Games by touhu po nich mohla docela slušně naplnit, tedy pokud vám sedí humor kresleného seriálu Rick & Morty. Právě jeho autor Justin Roiland je totiž spoluzakladatelem týmu, který na hře pracuje a hlas ufňukaného Mortyho lze v traileru jen těžko přeslechnout.

High on Life se nicméně bez obou slavných postav obejde a místo toho nabídne vlastní bizarní ansámbl postav ve ztřeštěném vesmíru. Kupodivu asi vůbec nejujetější bude váš zbraňový arzenál, který se rozhodně neomezuje na tisíckrát viděné pistole a brokovnice, ale především s vámi bude neustále konverzovat. Podívejte se na trailer výše, rozhodně to stojí za to.

Ve hře se stanete lovcem odměn, který bude cestovat mezi různými planetami a potýkat se s jejich podivnými obyvateli i nebezpečnou lokální faunou a flórou. Vaše zbraně mají mít unikátní dialogy, které budou popisovat děj ze svého úhlu pohledu, změnou arzenálu se tak třeba dozvíte něco nového nebo si poslechnete další vtípky.

Hra momentálně vzniká na PC a současnou i minulou generaci Xboxu a vyjít má ještě letos v říjnu. Hned při vydání bude k dispozici v rámci předplatného Xbox Game Pass