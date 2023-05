Hercule Poirot opět na scéně, chystá se Vražda v Orient expresu

12. 5. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Není to tak dlouho, co jsem si při uvádění jiné detektivní hry povzdechl, že Holmes se na obrazovkách prohání, kam se jen člověk podívá, ale jeho konkurent z pera Agathy Christie, Hercule Poirot, dostává nespravedlivě málo herního prostoru.

Už nějakou dobu však víme, že se ve studiu Microids chystají dvě detektivky podle Agathy Christie. O té první, The London Case, už řeč byla, druhá se právě dočkala oficiálního odhalení. Poirotovi svítá na lepší časy, přivítejte Agatha Christie – Murder on the Orient Express.

Lepší časy budou nicméně do jisté míry záviset na úhlu pohledu. Milovníci klasické krimi, kteří by si chtěli herně zpracovaný román vyzkoušet v krystalicky čisté podobě, se pravděpodobně dost leknou, protože novinka přichází s moderním nastudováním. Děj se odehrává v současnosti a vypadá to, že se v lyonské pobočce Microids, která hru vyrábí, nebáli ani poměrně výrazných zásahů do původního příběhu.

Hned první věta oficiálního popisu hry způsobuje mírně pozdvižené obočí: „Vražda v Orient expresu přivádí klasický příběh k životu takovým způsobem, který překvapí i nejoddanější fanoušky.“ Inu, dobrá, ale jsou si tvůrci jistí, že zrovna nejoddanější fanoušci stojí o kdovíjaká překvapení?

Premisa zápletky zní povědomě – ve vlaku, kterým cestuje i Poirot, dojde ke zločinu. Detektiv se pak bude pohybovat v uzavřené společnosti. Každý má vlastní osobnost, motivace, individualitu. A všichni jsou podezřelí. K tomu ale na scénu vstoupí zcela nová postava, soukromá vyšetřovatelka Joanna Locke, za kterou budete hrát prostřednictvím Poirotových flashbacků a řešit v Americe zločin, který s největší pravděpodobností bude nějakým způsobem souviset právě s onou vlakovou vraždou.

Po herní stránce by mělo jít o čistou adventuru. Budete pátrat, debatovat, schraňovat indicie, vyslýchat, sbírat důkazy a především hledat logické spojnice mezi událostmi i předměty, k čemuž poslouží vizualizovaná mentální mapa Poirotových myšlenek.

Pravověrní čtenáři možná nebudou z naznačeného svobodomyslnějšího přístupu k adaptaci úplně nadšení. Na druhou stranu by se zase dalo argumentovat, že otrocky přepisovat původní, téměř devadesát let staré dílo by nedávalo až takový smysl, když beztak všichni znají jeho největší dějový zvrat. Pokud tvůrci provedou úpravy s citem a úctou, mohl by přijít zajímavý výsledek.

Agatha Christie – Murder on the Orient Express zatím nemá přesné datum vydání, ale měli bychom se dočkat ke konci letošního roku. Hra se chystá na počítače, konzole minulé i současné generace a Switch.