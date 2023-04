Chystá se Hercule Poirot a příběh o tajemném obrazu

20. 4. 2023 10:57 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jistý konkurenční detektiv se na obrazovkách prohání co chvíli, a nedávno se dokonce pustil do koketování s Cthulhu. Jak k tomu ale přijde Hercule Poirot, jehož příběhy z pera Agathy Christie by si zasloužily herní adaptace jakbysmet, ale děje se to pomálu, a když už se jednou za uherský rok nějaká vyskytne, jedná se skoro vždycky o nepříliš ambiciózní bokovku?

Tuto nerovnováhu se snaží napravit tvůrci ze studia Blazing Griffin a nebudou to činit poprvé – před dvěma lety napsali a vyprávěli vlastní příběh o začátcích slavného detektiva v adventuře Hercule Poirot: The First Cases. Za ni pak obdrželi skotskou odnož Filmové ceny Britské akademie (BAFTA), což naznačuje, že i jejich čerstvě oznámená novinka Hercule Poirot: The London Case by mohla za něco stát.

Stále ještě mladý, ale už přeci jen o fous zkušenější Poirot dostane za úkol obstarat přepravu a bezpečnost cenného obrazu Marie Magdaleny do Londýna, kde se má stát chloubou nové expozice. Všechno nejdřív probíhá v nejlepším pořádku, jenže během večírku obraz prakticky před očima zúčastněných kdosi ukradne. Na vás pak bude vypátrat, kdo to provedl a jak se mu něco tak troufale nemyslitelného mohlo vlastně povést.

Pátrání vás provede po mnoha ikonických místech britského hlavního města, nechá vás nejen hledat stopy a provádět výslechy, ale též prozkoumat charakter samotného mladého Poirota. Ten zde také při té příležitosti poprvé spojí síly s Arthurem Hastingsem, známým pomocníkem z knih.

Ke zdárnému vyřešení případu pomůže pohled z vlastních očí, z nějž budete zblízka prohlížet detailní prostředí při hledání sebemenších nápověd. Nalezené stopy pak vytvoří mapu v detektivově mysli, v níž budete sami hledat souvislosti mezi jednotlivými fakty, tím rozkrývat spletitá tajemství či třeba vyvracet alibi svědků. Chystá se i pár vyloženě herních hádanek, jako je kupříkladu hledání kombinace k zámku a podobně. A zkrátka u toho nepřijdou ani vaše uši, protože hra bude plně nadabovaná.

Hercule Poirot: The London Case by měl dorazit letos v létě. Chystá se na počítače, konzole minulé i současné generace a Switch.