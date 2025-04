Helldivers 2 volají veterány zpátky do služby bránit krví vykoupený Malevelon Creek

Helldivers 2 byli loni obrovským hitem a dodnes ukazují, jak se dá skvěle a funkčně vytvořit hra jako služba (více se o tématu rozepsal třeba Michal Krupička). Vůbec jednou z nejpamátnějších událostí válečné kampaně při obraně řízené demokracie byly boje o planetu Malevelon Creek. Komunita ji dodnes považuje za svůj Vietnam, protože v hustých džunglích tvrdě bojovala o každý metr proti vražedným automatonům.

Planetu se nakonec podařilo dobýt, Malevelon Creek se v herní komunitě stal jednak zdrojem skvělých memů, jednak hrdinové a veteráni dostali památný plášť, který mohou hrdě nosit do dalších bitev nejen proti robotům, ale i broučím terminidům a mimozemským iluminátům. Jenže zelené peklo se letos, rok po tvrdém dobytí, otevře znovu – nepřítel opět útočí na Malevelon Creek.

„Automatoni zaútočili na několik planet. Obrovskou ofenzivu vedou plamenometné čety. Požadujeme okamžitou akci. Předběžná analýza nepřátelských manévrů identifikovala cíl útoku: Malevelon Creek. Posvátná půda je místem odpočinku mnoha odvážných Helldiverů, jejichž oběť osvobodila planetu od automatonů v začátcích galaktické války. Nyní nepřítel hodlá znesvětit jejich hroby – a spočítal si, že dobytí planety na Den památky na Malevelon Creek bude nejtvrdší zásah do morálky. Superzemě nebude nikdy tolerovat takovou nehoráznou urážku. Všichni Helldiveři jsou povoláni k obraně,“ stojí v povolávacím rozkaze v úkolu pro tento týden.

MAJOR ORDER: The Automatons have launched vigorous assaults on multiple planets. A large-scale offensive appears to be underway, led by the Incineration Corps. Immediate action is demanded.



Preliminary analysis of troop movements indicate the likely target of the offensive:… pic.twitter.com/aFaF38XtIS