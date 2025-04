HBO potvrdilo třetí řadu seriálu The Last of Us ještě před premiérou té druhé

10. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Premiéra druhé řady seriálové adaptace postapo dramatu The Last of Us nás čeká za pár dní (my už ji viděli, dojmy bez spoilerů si můžete přečíst zde) a HBO už teď oficiálně oznamuje, že můžeme počítat i s třetí sérií. Ještě neodvysílané pokračování příběhu Joella, Ellie a nových postav u kritiků sbírá skoro samou chválu.

zdroj: Liane Hentscher / HBO

Francesca Orsi, šéfka dramatické sekce HBO, uvedla: „Druhá řada The Last of Us je podle nás mimořádným úspěchem. Craig, Neil a celý tým herců i štáb odvedli mistrovskou práci a jsme nadšení, že s nimi můžeme pokračovat i v třetí sérii.“ Spolutvůrce Neil Druckmann řekl, že je pro něj seriálová adaptace zásadním kariérním milníkem: „Vidět, jak se The Last of Us převádí na obrazovku s takovou věrností a emocemi, je pro mě osobní vrchol kariéry. Díky patří fanouškům, partnerům z HBO, PlayStation Productions a všem, kteří se na seriálu podíleli.“

Pět let po událostech první série se Joel a Ellie ocitají v nových, temnějších kulisách světa, který je nejen nebezpečnější, ale i citově komplikovanější. Napětí mezi nimi samotnými roste, zatímco je okolní chaos nutí činit těžká rozhodnutí.

Do svých rolí se vracejí Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) a Rutina Wesley (Maria). Nové tváře v obsazení zahrnují Kaitlyn Dever jako Abby, Isabelu Merced jako Dinu, Younga Mazina jako Jesseho, Arielu Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Noru, Spencera Lorda jako Owena, Dannyho Ramireze jako Mannyho a Jeffreyho Wrighta jako Isaaca. V jedné z epizod se objeví také Catherine O’Hara.

S pokračováním v podobě třetí série je jasné, že The Last of Us má na obrazovkách HBO ještě hodně co nabídnout. Ostatně teprve ta zřejmě dokončí příběh hry The Last of Us: Part II, který musel být kvůli spletitosti rozdělený do dvou řad.

U nás v Česku si můžete premiéru druhé série The Last of Us pustit na streamovací platformě Max v pondělí 14. dubna v 6 hodin ráno.