Haunted Chocolatier od tvůrce Stardew Valley nabírá zpoždění. Brzdí ho konzole

Eric Barone s fantastickým zahradnickým RPG Stardew Valley dobyl svět, a i dlouhé roky do hry poctivě přidával nový obsah, který kulminoval v březnu vydáním masivního updatu 1.6. Jak je na tom ale Baroneho druhá chystaná hra, Haunted Chocolatier? Upřímně, nezbývá mu na ni moc času.

Barone totiž pilně pracuje na tom, aby obří patch pro Stardew Valley dostal na konzole a mobily. „Uznávám, že mi to zabírá hodně času. Jsou pro to objektivní důvody a je to naše priorita od doby, co 1.6 vyšla na PC. Byla by pro mě obrovská úleva, kdyby porty byly hotové dneska, ale nejsou, můžeme jen pokračovat v práci. Na Haunted Chocolatiera jsem dlouho nesáhl, protože jsem plně oddaný dokončený Stardew,“ říká Barone na sociálních sítích a zároveň říká, že chápe, pokud jsou fanoušci frustrovaní. Zároveň děkuje všem za trpělivost.

