Harry Potter: Quidditch Champions změní nesmyslná pravidla famfrpálu

Loňská akční adventura v otevřeném světě Hogwarts Legacy vynechala jeden z podstatných aspektů kouzelnické kultury – famfrpál. WB Games mu namísto toho věnují celý samostatný titul s názvem Harry Potter: Quidditch Champions, který vychází už dnes.

V launch traileru tvůrci představují jednotlivé režimy a herní mechanismy, přičemž není velkým překvapením, že si virtuální adaptace bude muset pravidla nejpopulárnějšího kouzelnického sportu oproti knižní předloze dost podstatně upravit.

V knihách J. K. Rowling totiž hra končí chycením zlatonky a tým, jehož chytač okřídlený míček polapí, si na své konto připíše 150 bodů. Vzhledem k tomu, že klasické góly do trojice obručí vycházejí na pouhých 10 bodů, chycená zlatonka poněkud zneváží lopocení prakticky všech ostatních hráčů, a navíc jim znemožní se stavem skóre cokoliv dalšího udělat. Což je skvělé pro příběh, kde Harry Potter musí za všech okolností vyniknout, ale pro férový multiplayer už moc ne.

Quidditch Champions tak pravidla famfrpálu nastaví jinak. Zlatonka bude mít ve videoherní verzi hodnotu jen 30 bodů, což už nebude tak jednoznačně rozhodující, ale může pomoct s dohnáním náskoku, anebo jeho posílením. Také jejím chycením už neskončí celý zápas, namísto toho se oba týmy snaží jako první získat 100 bodů.

Ne všechno se ale změní tak výrazně, další záběry z hraní ve videu naznačují, že se mechanismy virtuálního famfrpálu příliš neposunuly od miniher v akčních adventurách na motivy filmů s Harrym Potterem z prvního PlayStationu, minimálně co se přetlačování se soupeři a pátrání po zlatonce týče.

Quidditch Champions ale tentokrát ztvární i ostatní posty mimo chytače, jmenovitě střelce, odrážeče a brankáře. Zahrát si v něm můžete jak za známé tváře, jako je vedle Harryho třeba jeho úhlavní nemesis Draco Malfoy, nejlepší kamarád Ron Weasley nebo první láska Cho Chang, tak si klidně i vytvořit famfpálového hráče či hráčku dle vlastních představ.

Anebo si zahrát za Hermionu, ačkoliv její předloha valným sportovním nadáním neoplývala. Zápasy se neomezí pouze na bradavické pozemky, trénovat můžete poblíž Doupěte rodiny Weasleových, anebo se pustit do famfrpálového Turnaje tří kouzelníků s týmy z Kruvalu a Krásnohůlek.

zdroj: Warner Bros. Games

Trailer také slibuje, že hra nebude obsahovat žádné mikrotransakce, kosmetická vylepšení si budete odemykat běžným hraním. Harry Potter: Quidditch Champions vychází už dnes na PC, PlayStation, Xbox a Switch. Předplatitelé PlayStation Plus hru najdou v zářijové nabídce her zdarma, které si mohou přidat do své knihovny, všechny ostatní pak digitální edice vyjde na 699 korun.