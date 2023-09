Hades II míří do předběžného přístupu

15. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Supergiant Games hodlají stejně jako u předchůdce využít robustní předběžný přístup i v případě pokračování roguelite hitu Hades II. Dočkáme se v druhém kvartále příštího roku v digitálních obchodech Steam a Epic Games Store. Proč se do early accessu nedostane dřív? Jednoduše proto, že americký vývojář chce do hry ještě před vydáním narvat co nejvíce obsahu. Nečekejte tedy žádnou verzi osekanou na kost.

„Early access je pro celou myšlenku Hades velmi důležitý. Dokonce do té míry, že jsme o něm byli rozhodnutí ještě před tím, než jsme věděli, že Hades zasadíme do mytologického podsvětí. Věříme, že se nám povede najít kompromis, kdy hra bude dostatečně daleko ve vývoji, ale přitom do ní budeme moci začlenit zpětnou vazbu komunity,“ píší Supergiant Games v oznámení.

Před plným vydáním se počítá hned s několika velkými aktualizacemi, které do hry přidají obsah a vybrousí hratelnost ostrou jako břitva. S každým updatem přibude část pohnuté báje, nové postavy a další vrstvy rozmanitých vztahů a interakcí, které byly tak skvělé na prvním díle. S verzí 1.0 by pak Hades II měl dostat závěr příběhu a už jen drobné finální úpravy.

Ještě před spuštěním předběžného přístupu proběhne technický test s velmi omezeným počtem fanoušků a pouze kratičkou ukázkou hry, který ověří technickou robustnost Hades II a kompatibilitu na různých konfiguracích.

„Nevíme, jak dlouho nám potrvá vycizelovat Hades II do finální verze. Předchozí zkušenosti s early accessem nás naučily očekávat neočekávané. Naší prioritou je teď tvorba prostředí, postav, zbraní, upgradů, příběhových událostí a hudby,“ dodává americké studio.

Informace o přesném datu spuštění objednávek a ceně Hades II se dozvíme ve druhém kvartále 2024.