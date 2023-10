Hackeři některé hry na Steamu infikovali malwarem. Valve zavádí dodatečnou ochranu

Účty několika herních vývojářů na Steamu byly v nedávné době napadené hackery, kterým se podařilo do buildů jejich her vložit malware. Následky útoku nebyly dalekosáhlé, škodlivý kód postihl méně než 100 uživatelů, kteří měli dané tituly v době infekce nainstalované. Provozovatel Steamu, společnost Valve, v reakci na to zavádí dodatečná bezpečnostní opatření pro všechny vývojáře.

Wondering why Steam devs will have to confirm via SMS before publishing new game versions or adding users? (https://t.co/EIyLHyA02N….) Looks like it's related to hackers taking over Steam dev accounts & adding malware to game builds. (Screenshot via @SteamDB from Sept. 2023.) pic.twitter.com/WfjGiHdhxm