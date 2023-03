Gran Turismo 7 se chystá na esportovou olympiádu

3. 3. 2023 7:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Mezinárodní olympijský výbor sankcionoval první esportovou olympiádu již před dvěma lety, kdy proběhla akce Olympic Virtual Series 2021. Nabídla soupeření v pěti virtuálních sportech, jako byl baseball či automobilové závody. Letošní ročník bude ale téměř dvojnásobný – videoherní sportovci se tentokrát utkají hned v devíti disciplínách.

Finále proběhne mezi 22. a 25. červnem v singapurském Suntec centru a doprovodí ho živý stream na olympijských stránkách, ale nejdřív se samozřejmě musí uskutečnit celá série kvalifikačních výběrů, protože virtuální olympiáda je otevřená akce a pokusit se probojovat až na konečné stupně vítězů může úplně každý.

Samotný kvalifikační proces se bude u každé hry lišit, přičemž ke všem zastoupeným titulům ještě nejsou přesné informace. U jedné to ale jasné je: K závodnímu klání tentokrát poslouží Gran Turismo 7. Pokud byste se chtěli zapojit, musíte počkat na 13. dubna, kdy do hry přibude speciální olympijská kvalifikační trať. Registrovaní hráči, kteří na ní zajedou nejlepší čas, se mohou těšit na pozvánku do Singapuru.

zdroj: Gran Turismo / YouTube

Více podrobností se dozvíte na oficiálních stránkách. Na své si ovšem přijdou nejen virtuální motoristé. Výběr sportů, k nim zvolených her a spolupracujících sportovních organizací vypadá následovně:

– Lukostřelba ve hře Tic Tac Bow a ve spolupráci s World Archery Federation. Kvalifikace začíná na jaře.

– Baseball ve hře WBSC eBaseball: Power Pros a ve spolupráci s World Baseball Softball Confederation. Kvalifikace začíná 27. března.

– Šachy na portálu Chess.com a ve spolupráci s International Chess Federation. Kvalifikace začíná 1. dubna.

– Cyklistika ve hře Zwift a ve spolupráci s UCI. Datum zahájení kvalifikace zatím nebylo oznámeno.

– Tanec ve hře Just Dance 2023 a ve spolupráci s World DanceSport Federation. Datum zahájení kvalifikace zatím nebylo oznámeno.

– Motosport ve hře Gran Turismo 7 a ve spolupráci s Fédération Internationale de l'Automobile. Kvalifikace začíná 13. dubna

– Plachtění ve hře Virtual Regatta a ve spolupráci s World Sailing. Kvalifikace začíná 17. března.

– Taekwondo ve hře Virtual Taekwondo a ve spolupráci s World Taekwondo. Datum zahájení kvalifikace zatím nebylo oznámeno.

– Tenis ve hře Tennis Clash a ve spolupráci s International Tennis Federation. Datum zahájení kvalifikace zatím nebylo oznámeno.

Tak to vidíte, Just Dance 2023 se podívá na olympiádu. Alespoň z něčeho tak budou moci mít v Ubisoftu radost, když v poslední době jen lomili rukama, jak se jim hra špatně prodává! Zkusíte se sami v nějaké disciplíně poprat o bednu?