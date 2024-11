Goró bude v havajském dobrodružství Like a Dragon bojovat jako jakuzák i pirát

14. 11. 2024 17:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Další spin-off ze série Like a Dragon (dříve Yakuza) nás zavede na Havaj, kde štafetový kolík od Ičibana a Kazumy převezme další stálice téhle série, psychopatický gambler a zločinec Goró Madžima. Ten přijde o paměť a v Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (také oceňujete názvy, které jasně definují, oč ve hře jde?) se stane pirátským kapitánem.

Jelikož půjde o součást akční odnože celé série (nečekejte tahové souboje jako u Ičibana), Goró bude moci střídat dva styly. Ten první odpovídá jeho klasickému obrazu ze série Yakuza, tedy bleskurychlé útoky, věrný nůž, a když se mu dostatečně nabije ukazatel šílenství, vyvolá na pomoc i své dvojníky. Prostě taková klasika.

Druhý styl působí o trochu pomaleji a vychází z Goróova nového pirátského já. Tady očekávejte použití jedné či dvou těžkých šavlí, bambitky a řady dodatečných vychytávek, které si budete moci odemykat v průběhu kampaně. Nejenže si budete vylepšovat základní předměty, které má pirát Goró k dispozici, ale postupem času si odemknete i možnost přivolat si na pomoc žraloky, obří opici apod.

Nezbytnou součástí hry budou i námořní souboje, které hodně evokují sérii Assassin's Creed. Nejprve budete pomocí děl (a posléze plamenometů, raket, laserů a kdovíčeho ještě) ničit nepřátelskou loď, následně dojde k abordáži, kde opět bojujete v klasické akční pasáži. Tady vám ovšem bude pomáhat i posádka, kterou budete dávat dohromady na souši a která poskytne v boji na palubách různé výhody – od speciálních útoků po léčení nebo posilování obrany apod.

LIke a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vyjde 21. února na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One.