Glaciered je podmořská soulslike akce s antropomorfními delfíny s křídly

20. 9. 2024 11:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Na právě probíhající Tokyo Games Show byla představená pozoruhodná nezávislá akční hra Glaciered. Jde primárně o soulslike sci-fi, které se odehrává výhradně pod vodou, a to 65 milionů let v budoucnosti. Lidská rasa je tou dobou už mimo evoluční rámec a jejich roli převzali Tuai, potomci ptáků a dinosaurů, kteří se na mořském dně vesele vyvinuli v plně funkční civilizaci.

Po velké katastrofě, která způsobila zamrznutí celé planety do krusty z ledovců, se právě ledovce staly nebem nového světa a civilizace Tuai prosperovala ve svém vodním království. Což se ovšem změnilo, protože přišla o svůj posvátný les z řas, a především hrozí, že přijde o svou ledovou skořápku, která jí zaručuje přežití. Vy, jakožto speciální Tuai se šedivýma očima, se pokusíte o záchranu celého druhu.

Pokud bych měl Tuai popsat, jsou to delfíni křížení s ptáky, kteří mají jako hlavní bojový nástroj svá křídla. Ta umí střílet ledové projektily, zahřívat se pro ještě efektivnější útoky na blízko a klíčovou součástí hry bude možnost křídla měnit za jiná, s jinými schopnostmi. Tvůrci podotýkají, že hra bude obtížná, a proto se budete často vracet do svého centrálního hubu, kde budete levelovat, doplňovat zásobu léčiv a… no, pokud jste někdy hráli nějakou soulsovku, víte, kam Glaciered míří.

Co ovšem od ostatních her tohoto typu Glaciered odlišuje, je prostředí a nepřátelé. Ledové moře budoucnosti vypadá nádherně a ještě lépe vypadají nepřátelé, kteří připomínají něco mezi nejhoršími nočními můrami plavců a romantickým sněním mořských biologů a paleontologů. Obří žraloci, monstrózní ryby s kostmi opancéřovanou hlavou, a nakonec přijde i obrovitá chobotnice.

Samozřejmě je vidět, hlavně na animacích filmečků, že studio Snowblind, které za hrou stojí, je pořád nezávislý, malý tým. Nicméně samotná akce nevypadá nijak lacině, a pokud se hře podaří udržet atmosféru, mohlo by jít o černého koně indie scény příští rok, kdy Glaciered vyjde na Steamu.