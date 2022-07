Gigantická Alcina Dimitrescu drtí monstra v traileru na DLC pro Resident Evil Village

25. 7. 2022 14:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Od vydání Resident Evil Village uplynul už celý rok, a pokud jste příběh Ethana Winterse v podivné východoevropské vesnici a přilehlém okolí absolvovali až do konce, určitě máte nějaké ty nezodpovězené otázky. Dobrou zprávou je, že aspoň některé z nich vysvětlí Capcom v rámci rozšíření, které dorazí letos na podzim společně s takzvanou Gold edicí hry.

Její nejvýraznější součástí bude právě DLC s názvem Shadows of Rose, které hráče postaví do role dcery hlavního protagonisty sedmého a osmého dílu hlavní série, a to celých šestnáct let po událostech Village. Mimo to bude součástí nové edice také možnost odehrát příběh z pohledu třetí osoby a nakonec i další obsah pro režim Mercenaries. Díky němu budete moci hordy nepřátel pobíjet v roli masivní Alciny Dimitrescu, kterou si internet hned po odhalení nebývale zamiloval, což ale není všechno.

Kromě upíří paní budete moci nástráhám čelit i jako další z hlavních bossů hry, technicky založený telekinetik Heisenberg, případně jako starý známý tvrďák Chris Redfield. Každá z postav bude mít své speciální schopnosti, a tak by mód Mercenaries měl dostat potřebnou dávku čerstvé krve do žil. Když už mluvíme o krvi, Mercenaries obohatí také dvě nové mapy, Bloody Village a Bloody River.

Resident Evil Village Gold Edition vyjde 28. října letošního roku na PC a současné i minulé generaci konzolí. Majitelé základní hry, kteří chtějí nový obsah, si mohou dodatečný balík pořídit separátně pod názvem Winters' Expansion. Jako dárek k předobjednávce, kterou můžete už nyní učinit, dostanete nový outfit pro Rose do jejího příběhového rozšíření.