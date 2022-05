Genshin Impact je stále populární. Jen na mobilech vydělal desítky miliard korun

5. 5. 2022 12:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Online RPG Genshin Impact od čínského studia miHoYo od svého vydání v roce 2020 ani náhodou nepřichází o hráče. Právě naopak se jeho fanouškovská základna i nadále rozšiřuje. Svědčí o tom data analytické společnosti Sensor Tower (díky za upozornění Games Industry), podle níž měl Genshin Impact v prvním kvartálu letošního roku o 44 % víc měsíčních aktivních hráčů než ve stejném období v roce 2021.

Sensor Tower bere v potaz údaje pouze z mobilních platforem Android a iOS. O to úctyhodnější jsou informace o výdělcích, které jen na těchto dvou platformách za dobu existence hry přesáhly 3 miliardy dolarů, tedy 70 miliard korun. Přitom trvalo pokaždé přesně půl roku dostat se na další 1 miliardu dolarů, tedy nic nenasvědčuje tomu, že by hráči utráceli čím dál tím míň a je velice pravděpodobné, že ještě během letoška bude pokořena hranice 4 miliard dolarů.

Největší zásluhu na těchto příjmech má domovská Čína obstarávající 30,7 % – tamější hráči tvůrcům skrze mikrotransakce vydělali kousek pod 1 miliardu dolarů (23 miliard korun). Japonsko může za 23,7 % ze všech příjmů a USA za 19,7 %. Větší podíl přichází ze zařízeních s iOS, jelikož Čína nedovoluje prodávat telefony s Androidem a Sensor Tower nemá data ze zařízení používajících operační systémy třetích stran, které jsou v Číně běžné.

Genshin Impact se řadí na třetí místo v žebříčku nejvýdělečnějších mobilních her za kralující Honor of Kings a PUBG Mobile od Tencentu. V prvním kvartálu letošního roku šlo ale o bezkonkurenčně nejvýdělečnější mobilní hru na systému gacha (náhodné odměny za peníze), dvakrát výdělečnější než hry jako Lineage W a Rise of Kingdoms.

Studio miHoYo neustále pracuje na novém obsahu pro Genshin Impact, nicméně pandemická situace může za nedávný odklad updatu 2.7 na neurčito. Studio totiž sídlí ve městě Šanghaj, kde panují velmi přísné protipandemické podmínky spojené s lockdownem, které komplikují vývoj v kancelářích.

Jak je to dlouho, co jste Genshin Impact zapnuli naposled?