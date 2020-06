Game Director Story vám ukáže, jak se dělají AAA hry

9. 6. 2020 13:00 | autor: Šárka Tmějová

Podle internetových odborníků je tvorba kvalitních her hračka, stačilo by, kdyby se jich hlavouni ze Sony, Ubisoftu, Microsoftu či jiné megakorporace zeptali na názor. Kdyby nebyly firmy tak hamižné a v první řadě jim nešlo vždycky o peníze a až pak o hráče nebo o zaměstnance, bylo by v herním světě všem lépe, no ne?

Inu, svá moudra si již brzy budou moct ověřit na vlastní kůži. Game Director Story má být upřímným a satirickým výletem do zákulisí herního vývoje o tom, jak se velkorozpočtové tituly dělají v praxi. Konverzační RPG je založené na výpovědích reálných vývojářů a v kůži šéfa vývoje v něm budete muset svůj tým navádět hlubokými vodami nepříjemných rozhodnutí a škrtů až k (doufejme) úspěšnému vydání hry.

Správný šéf vývoje musí umět dělat kompromisy. Nikdy si nemůže naštvat své spolupracovníky, ale ani vydavatele, fanoušky, média nebo influencery. K tomu na něj číhají přísné deadliny, které v jednom kuse nestíhá a vyhlašuje crunch.

Musí řešit přítomnost mikrotransakcí, sexismus na pracovišti i ve hře, přizpůsobení pro handicapované, exkluzivitu pro nejrůznější platformy a do toho ten nejprve nablýskaný AAA titul už začíná vypadat zastarale, a to ještě ani nevyšel a hlavní grafik si potřebuje vzít den volna a vydavatel najednou chce, abyste narychlo odletěli do Los Angeles a vystoupili na E3.

Tak co, ještě máte pocit, že udělat skvělou hru, která se bude líbit všem, je jednoduché? Game Director Story je naštěstí nezávislou hříčkou a tímhle kolotočem si nebude muset doopravdy projít. Vlastně půjde spíše o konverzační adventuru, kde si povídáte se svými kolegy v podobě antropomorfních zvířátek.

Každé z nich má své vlastní problémy a povahu, protože ani reální vývojáři stále ještě nejsou roboti, ale lidi. A na vás je, abyste jejich problémy řešili, ať už jde o kancelář s nejlepším výhledem, či roztomilost herního protagonisty. Nebo spíše balancovali na hraně propasti zrušeného projektu, do které se vás snaží shodit tu rozzuřený dav fanoušků, jemuž se nelíbí uniklá verze příběhu, tu influencer, kterému jste neposlali dost triček do soutěže a tamhle váš bývalý kolega, podle kterého kradete assety a moc rád by převzal vedení.

Game Director Story od studia Double Blit Games má vyjít na konci letošního roku na Steamu. Pokud ho tedy nestihne nějaký nepříjemný odklad anebo jeho tvůrce někdo nezažaluje, protože jejich výtvor až příliš realisticky zachycuje poměry v herních studiích.