Freakpocalypse je adventura ze světa Cyanide and Happiness

1. 3. 2021 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Cyanide and Happiness je letitým fenoménem, který z krátkých komiksových stripů přešel na krátká (ale o nic méně drsná) videa, a dokonce už se dostal i do herního světa. Kromě stále nedokončeného battle royale s názvem Rapture Rejects nás brzy čeká vydání dalšího projektu s názvem Cyanide and Happiness: Freakpocalypse.

Ztřeštěná point-and-click adventura nás má provést postapokalyptickým peklem střední školy. V roli neoblíbeného spolužáka Coopa McCarthyho se budete pokoušet navazovat přátelství a hlavně nezemřít nečekanou a brutální smrtí.

Autoři slibují velmi interaktivní prostředí, v němž budete moci prozkoumat prakticky jakýkoli předmět (a patrně se tak dočkáte vtipných komentářů), plně nadabované postavy, spoustu odemykatelných kostýmů a různé konce.

Freakpocalypse má být první částí trilogie, autoři ji pojímají jako milostný dopis všem fanouškům klasických adventur a samozřejmě i komiksů od Explosm. Těšit se můžeme na zhruba desetihodinovou herní dobu, kromě PC hra míří také na Switch. Termín vydání je stanoven na 11. března.