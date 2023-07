Francouzský prezident viní z nepokojů v zemi videohry

3. 7. 2023 9:23 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když nevíš, na koho svést vinu, dej tam videohry. K obviňování digitální zábavy z různých neřestí společnosti dochází v podstatě od počátku jejich existence. Za ta léta jste si mohli přečíst, že za hromadné střelecké útoky v Americe může Call of Duty, nikoliv lehkovážné zákony o držení zbraní. Že Grand Theft Auto III dává mladistvým do ruky de facto návod k páchání trestné činnosti. No a v těchto dnech jste si mohli přečíst, že videohry mohou za rozsáhlé, několikadenní násilné nepokoje ve Francii.

Celorepublikové protesty vyvolala smrt 17letého mladíka na předměstí Paříže, kterého při dopravní kontrole zastřelil policista. Během téměř týden dlouhých násilností a rabování bylo zatčeno více než 1050 obyvatel, škody se odhadují na více než 100 milionů eur. A co za rozsáhlými nepokoji stojí? Snad neadekvátní sociální politika země, laxní migrační zákony, nebo je protestování prostě národní francouzský sport? Hlava státu má jasno: Jsou to videohry a sociální sítě.

„Protestující se v ulicích chovají, jako kdyby hráli videohry, které je zkazily,“ nechal se slyšet francouzský prezident Emmanuel Macron. Tak dávejte pozor, co hrajete. Najednou byste totiž mohli dostat chuť zapalovat knihovny a převracet auta.

Téměř po týdnu se situace v zemi baget a šampaňského uklidňuje. V noci na dnešek francouzská policie zadržela při nočních výtržnostech 78 lidí, což je výrazně méně než v předchozích dnech. K ukončení nepokojů navíc včera vyzvala i babička zastřeleného mladíka.