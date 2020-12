Fortnite startuje pátou sezónu. Miliony hráčů se spojily s Thorem a Wolverinem

3. 12. 2020 13:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli byste si možná sami netipnuli, že má Fortnite kdovíjaké příběhové pozadí, opak je pravdou. Epic do svého battle royale megahitu díky spolupráci s Marvelem skutečně dokázal propašovat narativní oblouk, který se s příchodem nové sezóny posouvá do další fáze.

Během včerejšího eventu se hráčům za pomoci hrdinů marvelovského univerza, jako je Iron Man, Thor a Wolverine, podařilo porazit obřího požírače světů Galacta a celá akce přilákala neuvěřitelných 13,3 milionu účastníků.

V traileru na příští sezónu se znovu setkáváme s agentem Jonesem, který se musí vypravit do Zero Pointu a zabránit, aby se komukoli podařilo uniknout. Zároveň dle rozkazu nemá upoutat pozornost mocné mimozemské organizace The Seven, která má na svědomí zničení reality v rámci eventu The End. Ten odstartoval druhou kapitolu Fortnite.

V pořadí pátá sezóna začíná dnes. Jak se její příběh vyvrbí, ukážou další týdny a měsíce.