Football Manager časem rozšíří ženský fotbal. Jeho implementace nebude snadná

23. 7. 2021

Část fanoušků volá po ženském fotbale v simulátoru trenéra Football Manager už léta a tvůrci jim na to vždy odpovídali jen, že až to někdy udělají, tak to udělají správně a pořádně. A ta chvíle se konečně blíží. Studio Sports Interactive již nemusí tajit dlouho připravované rozšíření Football Manageru, které hru obohatí o ženský fotbal. Přesně tak, nepůjde o samostatnou hru, ale od jistého bodu nedílnou součást jedné a té samé simulace.

Nejde přitom o tak snadný proces, jak by se na první pohled mohlo zdát, nestačí jen upravit soupisky. Na ženském fotbalu už se nějakou dobu pracuje a ještě nějakou dobu se pracovat bude. Vývojáři nemají nejmenší tušení, ve kterém ročníku se fotbalistky objeví, ale jsou nyní plně odhodlaní představit je co možná nejdřív.

V tuto chvíli je rozpracovaný motion capture s profesionálními fotbalistkami, jelikož pohyby mužů se na ženské tělo nedají napasovat tak, aby nepůsobily komicky. S tím souvisí nutnost vytvořit nové 3D modely ženských postav, na které se budou aplikovat animace pořízené z motion capturingu.

Foto: Sports Interactive

Zároveň se nová zaměstnankyně Tina Keech na pozici vedoucí výzkumu ženského fotbalu pustila do získávání cenných dat, která následně zužitkuje designový tým k vytvoření spousty dokumentů, z nichž se budou čerpat informace po mnoho let.

Studio má dále před sebou opravdu nelehký úkol ve vytvoření nové databáze fotbalistek. Jen pro srovnání, současná databáze fotbalistů je ve vývoji již 28 let. Spousta práce je s přidáním byť jen jediného fotbalového týmu a oni musí najednou přidat celé ligy.

Dále se bude muset sahat víc do nitra systémů, jelikož v případě ženského fotbalu fungují trochu jinak přestupy hráček a různé ligy mají své vlastní speciality v pravidlech hry. Zároveň tvůrce čeká rozhodování o tom, do jak velkých detailů zacházet. Nabízí se totiž možnost řešit těhotenství, což by mohlo vyžadovat nové modely fotbalistek s rostoucím bříškem. Možná ještě zajímavější bude zohlednit dopad menstruace na trénink, o čemž jsou prý napsané stohy knih.

zdroj: Vlastní

A pak je tu ještě otázka rodového oslovování. Dosud si Football Manager vystačil jen s mužským rodem a ženský rod je použitý pouze tehdy, když si vy – manažer – zvolíte něžné pohlaví. Ale v případě hráček je potřeba přepsat na 100 tisíc řetězců a ty následně přeložit do 19 jazyků. V některých jazycích je rozdělování oslovování žen a mužů jednodušší (dánština) a v jiných složitější (francouzština, němčina a určitě i čeština, to v případě komunitního překladu).

Vše výše řečené nevyžaduje pouze čas, ale také peníze, a to nemalé. Ve Sports Interactive proto neočekávají, že by se jim investice ihned vrátila, ale doufají, že jak ženský fotbal získává na popularitě, z dlouhodobého hlediska se začne jednat o udržitelnou součást Football Manageru.

S financováním tohoto obsáhlého rozšíření tvůrcům vypomohou komerční partneři, kteří si investicí do vývoje zajistí propagaci přímo ve hře. Samo studio je s podobným partnerstvím důvěrně seznámeno – podporuje ženský fotbal a je přímo partnerem Leicester City Women pro aktuální sezónu.

Z blogu informujícího o ženském fotbale ve Football Manageru nicméně vyplývá, že tady nejde hlavně o výdělek, ale využití svého postavení k šíření dobra. Tedy o snahu postavit ženský fotbal hned vedle toho mužského jako rovnocenný sport. Až budoucnost ukáže, zda k tomu tvůrci úspěšně přispějí.