Flashback 2 předvádí nový trailer a hlásí datum vydání

10. 8. 2023 14:05 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci ze studia Microids již před několika měsíci odhadovali, že by Flashback 2, pokračování ikonické plošinovky, na které se čekalo předlouhých třicet let, mohl vyjít v listopadu. Odhad to byl, zdá se, přesný, protože spolu s novým trailerem (ke zhlédnutí výše) přichází i potvrzení: Hra vychází 16. listopadu.

Mělo by se jednat o pokračování tradičního střihu, tedy žádný remaster, remake nebo reimaginaci, což znamená, že příběh naváže na první díl (Fade to Black bude nejspíš ignorovat) a vy se vrátíte do role agenta GBI Conrada B. Harta, který musí čelit invazi nebezpečných Morphů vedených zlovolným a hrozivým generálem Lazarem.

Hra jako taková by měla zůstat věrná tradicím a nabídnout koktejl smíchaný z dobrodružství, dramatických přestřelek i logických hádanek. Zřejmě největší konceptuální změna oproti letitému předchůdci bude výlet do tří rozměrů – pohyb v plošinovkových pasážích zůstane uzamčený do dvou os, ale přestřelky budou probíhat ve 3D.

Ve vývojářském týmu, jak ostatně studio nezapomíná zmiňovat, kde jen může, navíc figuruje i autor Flashbacku, Paul Cuisset. Nejedná se přitom o jediného člena původní tvůrčí party, další vývojáři v současné skvadře, kteří pracovali i na staré klasice, jsou třeba designér Thierry Perreau nebo skladatel Raphaël Gesqua.

Jména sama o sobě samozřejmě nejsou automatickou zárukou kvality a nezapomínejme, že zrovna Cuisset se také dokáže utnout a v posledních letech mu žádný velký hit z rukou nevzešel. Vzpomínáte třeba na adventuru Subject 13? Že ne? Není divu, stála za starou belu.

Jenže na druhou stranu... Představa, že se potkali staří pardálové a dají dohromady hru v takové podobě, jakou možná měli v hlavách již kdysi před třiceti lety, ale technologie jim to tehdy třeba ještě neumožnily, zase nezní vůbec špatně. Uvidíme, zda se novince podaří zopakovat úspěch původního Flashbacku, který ve své době prodal tři čtvrtě milionu kopií, což byl na počátku a v polovině devadesátých let opravdu impozantní výkon.

Flashback 2 dorazí 16. listopadu a vyjde na PC, konzolích minulé i současné generace a Switchi.