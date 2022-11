Firmě IKEA se nelíbí maličká hororová hra zasazená do obchodu s nábytkem

31. 10. 2022 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Chystaná hororová hra The Store Is Closed má obrovské štěstí. Světoznámému korporátu IKEA se totiž ani trochu nelíbí a právníci zastupující švédského nábytkového giganta požadují změny. Proč? Inu proto, že ve hře se vyskytujete v obřím nákupním centru s nábytkem, kde vám jdou po krku zmutovaní zaměstnanci a dějí se tam nepěkné věci, včetně destrukce nábytku.

The Store Is Closed se sice odehrává ve fiktivním obchodě, nicméně některé barvy, názvy a narážky očividně z IKEA vychází, jakkoliv tam firma není nikde jmenovaná. Na druhou stranu, pokud IKEA alespoň trochu znáte, víte, jaké má barvy, víte, že jde o švédskou firmu, znáte třeba i nabídku jejich restaurací a podobně.

zdroj: The Store is Closed na Steamu

Právě toho si teď IKEA všimla a na vývojářské studio Ziggy (čítající pouze jediného člověka) poslala své právníky. Těm vadí používání kombinace modré a žluté, nelíbí se jim ani severské jméno Styr a nadšení nejsou z typických šedých cestiček na zemi, cedulí u produktů či triček virtuálních zaměstnanců – to vše prý až nezdravě připomíná vizuály IKEA.

Cílem právníků je přinutit tvůrce Jacoba Shawa udělat do deseti pracovních dnů patřičné změny tak, aby si jeho hru s jejich obchody s nábytkem lidé nespojovali.

Vtip je v tom, že to celé působí spíše jako „mediální“ tahanice, neboť IKEA pravděpodobně spíše vadí, že si některá média spojují jejich značku s hororovou hrou. Ve hře jako takové jde o fiktivní obchod a slovo IKEA se tam nikde nevyskytuje. The Store Is Closed navíc zatím ani neexistuje, respektive se neprodává. Na hře se teprve pracuje a informace o ní najdete leda tak na stránce na Steamu či na Kickstarteru, ale tím to končí.

zdroj: The Store is Closed na Steamu

Sám Shaw se brání jednoduše. Obchody IKEA se prý nijak neinspiroval, údajně si jen koupil jakýsi generický balíček assetů pro nábytek, který se může objevit v každé hře, jak tvrdí v rozhovoru pro Kotaku.

Nakonec bude ale Shaw hru měnit, neboť jde o jednoho jediného vývojáře, který nemá na případný soudní spor peníze, zatímco IKEA je globální korporát s obřími finančními možnostmi. Ve výsledku je to ale pozitivní pro všechny – do IKEA kvůli téhle aférce asi nikdo chodit nepřestane a The Store Is Closed si získá násobně větší publicitu, o které by se jinak popravdě nepříliš zajímavé hře ani nesnilo. Pokud Shaw stihne do deseti dnů všechny problematické aspekty předělat, bude z toho těžit nakonec nejvíc on.