Final Fantasy XV mohlo být úplně jiné. Na projektu dřív dělali tvůrci Deus Ex

23. 5. 2022 16:02 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Možná si pamatujete, že Final Fantasy XV mělo zatraceně bouřlivý vývoj. Na projektu se začalo dělat už v roce 2006, kdy šlo o spin-off k Final Fantasy XIII. Pak se na tvorbě vystřídalo několik týmů, hra několikrát kompletně změnila scénář a nakonec i název.

Jak se zdá, v zástupu studií, která na Final Fantasy XV dělala, byl i kanadský Eidos Montréal. To alespoň v rozhovoru pro server TrueAchievements prozradil bývalý umělecký ředitel společnosti Jonathan Jacque-Belletête. V rozhovoru se o Final Fantasy XV zmínil jen krátce, i tak ale naznačil, že mělo jít o opravdu parádní verzi hry.

„Podílel jsem se jako umělecký ředitel na Deus Ex: Human Revolution a jako výkonný umělecký ředitel na Mankind Divided. Pak jsme se pokusili udělat Final Fantasy XV. Tu se nakonec rozhodli vrátit do Japonska, což byla podle mě velká chyba, ale pořád je to pravda. Ta naše verze byla opravdu, opravdu skvělá.“

Jak se zdá, Jacque-Belletête potvrdil spekulovaný projekt vesmírné soap opery, na které údajně jednu dobu Eidos pracoval. O projektu se ostatně rozpovídal v roce 2018 i youtuber Super Bunnyhop. Ten ve svém videu zmínil problémy, které vznikly během spolupráce západního a japonského studia, ale i celkovou nevlídnou atmosféru, která v Eidosu tou dobou panovala. Pro víc informací o zrušeném projektu mrkněte na celé video: