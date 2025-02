Filozofický The Talos Principle se vrací v kompletní předělávce Reawakened

25. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kultovní "logická hra s přesahem" The Talos Principle dostane notně vylepšenou verzi pro moderní hardware. Tvůrci z Croteam celou hru vystavěli od píky v Unreal Enginu 5 pod názvem The Talos Principle: Reawakened. Filozofický příběh zůstane zachován, remaster ale dostane některé novinky.

Kromě výrazně vylepšených textur, nasvícení a designu prostředí vyjde Reawakened taky s oceněným rozšířením Road to Gehenna a taky úplně novou kapitolou In the Beginning, která mysteriózní logické adventuře dává další vrstvu komplexního příběhu. Novinkou je taky Puzzle Editor, který tvůrčím jedincům umožní nejen tvorbu puzzlů, ale rovnou celých světů a jejich sdílení s komunitou.

Remaster si můžete vyzkoušet v exkluzivním demu během právě konaného Steam Next Festu, který potrvá do pondělí 3. března. Kromě speciálně vybraných středověkých hlavolamů, které mají ukázat, čím je hra unikátní, si můžete vyzkoušet i Puzzle Editor se sadou objektů a hádanek.