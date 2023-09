Filozofické rébusy v podání The Talos Principle 2 dorazí už za měsíc

27. 9. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chorvatské studio Croteam už několik let pracuje na pokračování podmanivé filozofické logické hry The Talos Principle, která před devíti lety uchvátila hráče preferující přemýšlivější herní zážitky s přesahem. The Talos Principle 2 se naplno představila na letošní květnové PlayStation Showcase a tvůrci slibovali, že na výsledky jejich snažení nebudeme muset čekat dlouho, protože hra vyjde ještě letos.

Vypadá to, že se slib podaří splnit s příjemnou rezervou: Vývojáři prostřednictvím nového traileru (ke zhlédnutí výše) hlásí, že novinka dorazí 2. listopadu. Video předvádí výhled na vzkvétající město robotické civilizace, společnosti, která stojí na základech té dávno zaniklé lidské a snaží se nezopakovat její chyby.

Zdejší svět vypadá úchvatně, čehož si jsou ostatně dobře vědomi i samotní autoři – však ho již před čtvrtrokem označili za „největší, nejzvláštnější a nejkrásnější prostředí, jaké kdy Croteam vytvořil“. Hra samotná by pak měla navázat tam, kde skončil první díl, a sledovat osudy androidů, kterým se povedlo projít labyrintem zkoušek.

Kdyby si však šlo jenom vylepit imaginární diplom na zeď, hodit nohy na stůl a popíjet místní anorganický ekvivalent piva, nebylo by co hrát – jasně, že přijdou další útrapy a s nimi spojené trápení hráčských mozkoven. V traileru můžeme zahlédnout hádanky založené na práci s paprsky laserů, což je koncept známý už z prvního dílu, ale také nové rébusy s gravitací a přenášením vědomí mezi bytostmi.

Důležitou součást zážitku bude představovat i vyprávění jako takové – přemýšlivou pouť, která zaměstná mysl existenciálními otázkami nebo třeba konfliktem mezi vírou a logikou, završí několik možných konců.

The Talos Principle 2 vyjde 2. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.