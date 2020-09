Filmová Duna dostává první trailer

9. 9. 2020 23:09 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Dvoudílný film Duna od uznávaného režiséra Denise Villeneuva konečně obdržel první trailer. Ano, vím, že se nejedná o striktně herní novinku, ale univerzum Duny je s počítačovými hrami díky několika legendárním strategiím přeci jen nerozlučně spjaté, takže určitě nevadí, když na trailer (nebo čas od času na další novinky) tady na Games upozorníme. A ono je skutečně nač upozorňovat. Podívejte se sami.

Spousta lidí dodnes zbožňuje adaptaci od Davida Lynche z roku 1984, ovšem nový trailer okamžitě ukazuje, že pro adaptaci tak rozmáchlé, kreativitou a „jiností“ prodchnuté knihy, jakou Duna od Franka Herberta bezpochyby je, je vhodnější rok 2020. Rozhodně se nezdá, že by jedním z problémů měly být nepodařené speciální efekty.

V traileru také můžeme sledovat v akci hvězdami naplněnou hereckou sestavu: mladého Timothéeho Chalameta, který se zhostí hlavní role Paula Atreida, jeho otce v podání Oscara Isaaca, Jasona Momou coby Duncana Idaha, Zendayu jako Chani a spoustu, spoustu dalších.

Nabídne Villeneuvova adaptace všechno to, co od ní fanoušci kultovní sci-fi předlohy očekávají? Uvidíme 18. prosince, kdy by se měla první část nové Duny podívat do kin.