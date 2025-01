Film konečně věrný předloze? Na filmová plátna se chystá reboot Resident Evilu

27. 1. 2025 11:38 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Filmová série podle slavných her Resident Evil je polarizující. Se hrou nemá moc společného, někteří jim vytýkají, že jsou příšerné, jiní zase na divoké akčňáky od Paula W. S. Andersona nedají dopustit. Hlavně proto, že se v hlavní roli vrací jeho drsná manželka Milla Jovovich.

Umělecké kvality šestice filmů, které vycházely v letech 2002 až 2016, můžeme zpochybňovat, finanční neúspěch se jim ale vytknout nedá. Všechny snímky celosvětově vydělaly přes 1,2 miliardy dolarů, což z nich při nákladech na jeden díl mezi 30 a 60 miliony dolarů dělá nejvýdělečnější filmovou sérii podle videoher vůbec.

V Capcomu to zřejmě moc dobře vědí a virem zmutované zombíky chtějí opět vrátit na filmová plátna. Tvrdí to alespoň report serveru Hollywood Reporter. Čtveřice studií, mezi kterými je údajně Warner Bros. nebo Netflix, se momentálně předhání o to, kdo si realizaci nového snímku vezme na starost.

O scénář a zfilmování se pak má postarat režisér Zach Cregger, který je podepsaný pod thrillerem Barbar. Produkci zajistí společnost Constantin Film, která má k sérii práva už od 90. let a zaštítila vznik předchozích filmů. Dohlížet na ně budou přímo lidé z PlayStation Productions, zatímco se scénářem pak pomůže Shay Hatten, který pracoval na filmech John Wick: Kapitola 4 nebo Armáda mrtvých.

zdroj: vlastní video redakce

Cregger se nechal slyšet, že by rád filmový reboot vrátil k herním kořenům a survival hororu. Jestli to znamená věrohodnější zpracování událostí her, nevíme. Stejně jako zatím můžeme jen spekulovat, jestli se v hlavních rolích objeví známé postavy, ať už se bavíme o Jill, Leonovi, Claire, Chrisovi, nebo Ethanovi a Rose.